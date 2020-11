Equatorial dispara 3% após reajuste tarifário; Petrobras e bancos realizam

Entre as maiores altas do Ibovespa nesta quarta-feira, 25, aparecem as ações da Equatorial (EQTL3), com ganhos de 3,29%, após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovar reajuste de 3,48% nas tarifas da Equatorial Piauí, em reunião extraordinária realizada ontem.

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa no meio deste vaivém? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital

Segundo analistas da Genial Investimentos, a notícia é positiva, uma vez que: um, reduz a incerteza sobre essa questão — a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí foi estabelecida desde o momento de sua aquisição; e dois, porque os valores foram muito acima dos números que tinham como estimativa. A base de remuneração regulatória estabelecida foi de 1,6 bilhão de reais, contra 1,4 bilhão de reais das projeções da corretora. Além disso, a parcela B aprovada atingiu 875 milhões de reais, considerando receitas irrecuperáveis, frente às estimativas de 616 milhões de reais, comentam.

Petrobras

Depois de dispararem cerca de 5% ontem, em meio ao rali dos preços de petróleo e elevação de recomendação para compra pelo Bank of America, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) têm dia de realização de lucros. O movimento vai na contramão da commodity, que tem mais um pregão de alta no exterior, com expectativa de que uma vacina contra covid-19 possa impulsionar a demanda de combustível.

Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, subiam 1,40%, cotado em 48,53 dólares o barril, depois de terem avançado quase 4% na véspera. Com valorização de cerca de 10% nos últimos 4 dias, a commmodity opera em seu maior patamar desde março.

Ainda no radar da Petrobras, a companhia informou ontem que iniciou, no fim de outubro, negociações para venda do campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos, com a Starboard Asset, gestora de fundos que possuem participação relevante na 3R OG Petroleum. Segundo a estatal, o valor ofertado pela Starboard é de cerca de 90 milhões de reais, considerando pagamentos firmes e contingentes, e não há prazo para o término das negociações.

Segundo analistas da Exame Research, essa é uma transação de menor porte, mas que, ainda assim, possui implicações positivas para a Petrobras, que dá continuidade ao seu plano de desinvestimentos. No entanto, comentam que o grande fator de influência para as ações da companhia continua sendo a onda de valorização do petróleo.

No mesmo setor, PetroRio (PRIO3), que se descolou do movimento de alta ontem, sobe 3,71% hoje.

Bancos

Na mesma linha de Petrobras, as ações dos bancos, que subiram forte ontem, recuam nesta quarta. Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) caem mais de 1% nesta manhã.

No radar, o Banco do Brasil (BBAS3) informou ontem que o vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, renunciou ao cargo na terça-feira. Para o lugar, o conselho de administração do banco elegeu Carlos André, que hoje está no comando da BB DTVM, com posse prevista para o dia 1° de dezembro.

B3

As ações da B3 (B3SA3) têm leve alta de 0,36% nesta sessão. Ontem, a Bolsa informou que encerrou outubro com 3.178.780 investidores ativos no segmento de ações, avanço de 106,9% frente ao mesmo período do ano passado. Na comparação com setembro, houve aumento de 2,6%. O volume financeiro médio diário ficou 28,482 bilhões de reais no mês, alta de 71,4% na comparação anual e elevação de 1,7% frente ao mês anterior. Na média diária, foram negociados 2,978 milhões de contratos por dia, avanço de 86,8% frente ao mesmo mês de 2019 e 5,6% superior a setembro. A receita por contrato caiu 6,8% ano contra ano, mas subiu 5,6% na base mensal.

A B3 encerrou outubro com 404 empresas listadas, frente a 381 companhias um ano antes e 401 empresas em setembro, com o valor de mercado das empresas atingindo 4,183 trilhões de reais, queda de 1,2% frente a outubro de 2019, mas alta de 0,5% contra o mês anterior.

NotreDame Intermédica

As ações da NotreDame Intermédica (GNDI3) sobem 1,67% após a companhia informar que fechou na terça-feira, por meio de sua subsidiária Clinipam, a compra de 100% do grupo Hospitalar do Coração de Londrina por 170 milhões de reais. Segundo a companhia, o valor equivale a 700 mil reais por leito. O montante será pago em dinheiro à vista, descontado o endividamento líquido não informado pela empresa.

Segundo analistas da Exame Research, essa é mais uma movimentação estratégica por parte da NotreDame Intermédica, que segue expandindo via aquisições pelo Sul e Sudeste do país. “O grupo adquirido tem dois hospitais de alta complexidade e dois centros clínicos, em toda a região de Londrina, no Paraná — assim, há um potencial ganho de sinergia com os ativos da empresa na região, especialmente as operações da Clinipam”, comentam.

Oi

Amanhã, acontece o leilão de data centers e torres de telefonia móvel da Oi (OIBR3; OIBR4), em recuperação judicial. Segundo o Valor Econômico, até ontem, havia apenas uma proposta, a da Highline do Brasil, pelo conjunto de 637 torres de telefonia móvel da companhia e mais 222 pontos de infraestrutura passiva instalados em shoppings, hotéis e outros locais. A Highline já fez uma proposta de 1,06 bilhão de reais pelos ativos.

Os analistas da Exame Research comentam que, por mais que, até o momento, apenas a Highline tenha manifestado interesse pelas torres, a realização do leilão tem implicações positivas para a companhia. “A proposta recebida é interessante e, mais importante que isso: o certame marca o início da venda de ativos e da redução de endividamento, crucial para o processo de recuperação judicial da companhia. Outros leilões, como o da unidade de telefonia móvel e parte da rede de fibra ótica, vão movimentar cifras bem mais relevantes”, comentam.

Nesta sessão, as ações ordinárias da operadora de telefonia subiam 2,15%, enquanto as preferenciais avançavam 2,85%.