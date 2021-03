Equatorial: ação dispara 7% depois de balanço. E pode subir mais, diz BTG

As ações da Equatorial (EQTL3) subiram 6,95% nesta quinta-feira, 25, liderando os ganhos do Ibovespa. Afinal, o que a empresa de energia elétrica com atuação em toda a cadeia (da geração à distribuição e comercialização) teve de tão expressivo?

A companhia divulgou na noite de quarta os resultados do quarto trimestre, apresentando fortes números operacionais. O Ebitda (geração de caixa operacional) chegou a 2,282 bilhões de reais, impulsionado por fatores não recorrentes. A Equatorial tem atuação na área de distribuição nos estados do Maranhão, do Pará, do Piauí e de Alagoas.

Mas, mesmo excluídos esses eventos, o Ebitda teria alcançado 1,264 bilhão de reais, segundo João Pimentel, analista do BTG Pactual (BPAC11), superando em 36% as projeções do banco e com alta de 64% na comparação anual.

O banco de investimentos tem recomendação de compra para a ação, destacando que a "Equatorial é uma de nossas principais escolhas para o setor". "Nós vemos a empresa negociada com uma taxa interna de retorno real de 9,4%, enquanto obtém recuperação da demanda e crescimento no segmento de transmissão", escreve.

O preço-alvo fixado pelo analista para a ação em 12 meses é de 27 reais, o que implicava um upside de 28,5% em relação à cotação de fechamento da quarta, uma vez que o relatório foi distribuído antes do pregão desta quinta. Mas, mesmo com a forte alta, com a ação passando a 22,48 reais, há ainda um potencial de alta de 20%.