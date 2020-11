Entenda por que o maior IPO da história pode ter naufragado

As chances de a Ant Group, fintech do bilionário empreendedor chinês Jack Ma, retomar a oferta inicial de ações no ano que vem parecem cada vez mais distantes em meio à reformulação das regras para o setor, segundo autoridades regulatórias a par do assunto.

A Ant ainda está nos estágios iniciais de revisão das mudanças necessárias para atender às exigências dos reguladores, que incluem uma série de novas diretrizes propostas em áreas como empréstimos ao consumidor, disseram as autoridades. Com tanto trabalho necessário e algumas regras ainda não definidas, os reguladores disseram que o IPO pode não acontecer antes de 2022.

Um atraso de um ano ou mais seria outro revés para o bilionário Ma, bem como para investidores em estágio inicial, como a Warburg Pincus, que contavam com os ganhos do que deveria ser um IPO recorde de 35 bilhões de dólares.

Também poderia atingir o Alibaba, que controla um terço da Ant e cujas ações despencaram depois que a oferta foi abruptamente suspensa neste mês. Os papéis do Alibaba caíram 3% em Hong Kong na segunda-feira, 30, a maior queda em quase três semanas.

Um representante da Ant não quis comentar. Representantes do banco central da China, da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários do país asiático não responderam de imediato a faxes com pedido de comentários.