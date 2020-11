Entenda por que a escolha de Yellen ao Tesouro alimenta a euforia na bolsa

A escolha de Janet Yellen como secretária do Tesouro dos Estados Unidos pelo presidente eleito Joe Biden sinaliza que o democrata tem planos ambiciosos para reativar a maior economia do mundo, pois coloca uma defensora de estímulos e ex-presidente do Federal Reserve (o banco central americano) no comando de sua política econômica.

Com Yellen no comando, o departamento do Tesouro de Biden estará preparado para se unir ao atual presidente do Fed, Jerome Powell, na política de juros baixos por mais tempo com gastos públicos expansionistas e prolongados.

Embora a notícia da escolha tenha sido aplaudida tanto em Wall Street como por grande parte das autoridades de Washington — até mesmo por alguns dos aliados do presidente Donald Trump –, Yellen certamente será testada em suas audiências de confirmação no Senado. Conservadores vão investigar suas opiniões sobre os gastos com estímulos, bem como sua posição menos conflituosa em relação à China, um país que muitos republicanos veem como adversário econômico.

Testemunha de primeira linha das batalhas cada vez mais partidárias sobre gastos do governo em Washington nos últimos 25 anos, Yellen agora está prestes a se tornar uma combatente pela primeira vez na carreira.

O Fed é uma instituição baseada em consenso, onde os representantes normalmente usam uma linguagem educada e diplomática quando discordam. Em seu novo cargo, Yellen terá de enfrentar uma abordagem sem rodeios de políticos do Partido Republicano ao atacar o pacote de alívio do coronavírus em grande escala prometido por Biden, enquanto quaisquer concessões à oposição certamente atrairão críticas da ala liberal de seu próprio partido.

Yellen não tem experiência em elaborar legislação com o Congresso e também não atuou nem perto do alcance dos legisladores quando era presidente do Fed — feito realizado por Powell –, uma lacuna em seu currículo que poderia criar uma curva de aprendizado no próximo ano.

Os planos de Biden de indicá-la, confirmados por pessoas a par do assunto, podem ser anunciados na próxima semana.