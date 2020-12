Entenda a importância de rebalancear sua carteira de investimentos

Muitas dúvidas cercam o investidor iniciante e, uma delas, é: “como manter a carteira em evolução constante?”. Isso porque, em dado momento, se o investidor manter apenas a regularidade nos investimentos, ele não terá ganhos expressivos na carteira. Ou seja, é importante estar sempre atento as novas oportunidades do mercado.

É comum que as pessoas que iniciaram recentemente na Bolsa de Valores tenham medo de dar passos mais largos, já que a volatilidade do mercado é diferente dos investimentos em renda fixa. Isso é prudente, considerando o fato de que investimentos regulares podem representar uma proteção a carteira. Entretanto para sair da média de ganhos, o investidor precisa arriscar e se atentar a movimentação dos setores e, consequentemente, a novas oportunidades.

O rebalancemanto da carteira é algo simples, que requer organização e disciplina. O investidor deve, primeiramente, estabelecer uma composição para sua carteira de investimentos, como por exemplo: 20% em renda variável e 80% em renda fixa. A partir disso uma estratégia deve ser traçada para reequilibrar a carteira em uma certa data do mês (ou no período escolhido pelo investidor). É normal que o percentual estabelecido mude, já que os ganhos em renda fixa e variável serão diferentes. Com isso, o investidor deverá estudar seus investimentos a cada mês para alocar os seus recursos no lado da balança que está mais desequilibrado.

Segundo a especialista em fundos da Exame Research, Juliana Machado, é muito importante que o investidor fique atento ao seu perfil de risco para organizar a carteira de investimentos. “Um investidor deve sempre procurar manter a sua carteira adequada ao seu perfil de risco, o que pode significa realizar lucros (vender e embolsar os lucros) em alguma ocasião ou mesmo aportar novos recursos (investir novamente, com dinheiro novo) em outra ocasião. A ideia é sempre seguir de forma adequada o seu perfil de investidor — e por isso é tão importante estar ciente dos motivos para essa classificação”, disse Machado.

Machado destacou que a classificação de risco não deve ser vista como uma amarra e sim como uma régua para o investidor saber o tamanho máximo do passo que pode dar. “A ideia é o investidor não tomar risco de mais e nem risco de menos, mas sim o risco adequado. Assim, em quedas grandes de mercado em uma crise global, por exemplo, o investidor pode ponderar se não é o caso de aportar mais recursos em ações de qualidade que ficaram baratas, ao invés de sair vendendo; da mesma forma, num ambiente de euforia, vale ponderar se alguma posição da carteira não está ganhando espaço demais, acima do ideal, de modo que seja melhor sair dela e ir para outra alternativa”, explicou a especialista da EXAME Research.

A decisão sobre investimentos é algo pessoal e depende sempre do perfil de cada um. Segundo Machado, não há um momento certo para rebalancear a carteira, porém deixar a carteira parada sem observar seu desempenho não é uma boa ideia. “Trimestralmente ou semestralmente costumam ser períodos bons para verificar o andamento, mas, a rigor, o rebalanceamento pode vir sempre que um grande evento de choque ocorre no mercado ou quando o investidor vai fazer um novo aporte por exemplo”, explica a especialista.

Para quem não quer ou não tem tempo de rebalancear a carteira de investimentos, fundos podem ser uma boa saída. “Em linhas gerais, um investidor de fundos de investimento também terá uma carteira ampla de fundos e também pode precisar, com o tempo, notar se o seu perfil de risco está atendido naquela carteira. Isso é bastante importante em fundos de dólar, por exemplo, que oscilam bastante e cujo movimento pode ser capturado por outros produtos, como fundos de BDR e fundos de ouro sem hedge (sem proteção cambial)”, afirma Machado.

Colocadas essas observações, os fundos poupam, sim, o tempo do investidor no que se diz respeito a parte de rebalanceamento da carteira de investimentos, já que os gestores já fazem esse trabalho na hora de investir. “O acompanhamento para rebalancear sempre vai existir com o passar do tempo, mas sem dúvida a função de um fundo é delegar essa tarefa para o gestor, para um profissional devidamente remunerado pelo seu trabalho de conseguir identificar assimetrias e manter uma carteira equilibrada”, destaca a especialista da EXAME Research.