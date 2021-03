Enjoei, BMG e Magalu: as empresas com mais mulheres no conselho

A diversidade tem sido uma preocupação crescente entre as empresas brasileiras. As que chegam ao mercado de capitais têm uma tarefa adicional: compor um conselho de administração com representatividade múltipla. O número de conselheiras mulheres aumentou nos últimos anos, mas ainda está longe de um mundo ideal.

De acordo com um levantamento feito pela empresa de dados financeiros Teva Índices em parceria com a corretora Easynvest, somente uma empresa da bolsa de valores possui mais mulheres do que homens no conselho. Trata-se da Enjoei, marketplace de moda que estreou na bolsa no ano passado. Dos 5 conselheiros da empresa, 3 são mulheres.

No Banco BMG, a divisão é meio a meio: 4 mulheres e 4 homens no conselho. Até mesmo o Magazine Luiza, cuja figura maior é a empresária e presidente do conselho de administração Luiza Trajano, não conseguiu uma divisão equânime. Dos 7 conselheiros do Magalu, 3 são mulheres.