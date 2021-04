Empresas ESG de alto padrão são destaque em relatório da EXAME Invest Pro

Os padrões ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa, na tradução da sigla para o português) são cada vez mais importantes para as empresas com capital aberto. Afinal, tem crescido o número de investidores que avaliam parâmetros de meio ambiente e boa governança antes de apostarem em uma companhia. Para ajudar nesse processo de tomada de decisão, a EXAME Invest Pro listou algumas empresas ESG com alto padrão.

No último relatório feito pela head de ESG da EXAME Invest Pro, Renata Faber, foram destacadas quatro empresas que possuem ótimos parâmetros de governança e sustentabilidade. Dentre elas, a Totvs, companhia de tecnologia e informação com mais de 40.000 clientes em 12 setores de atuação.

Totvs alinha tecnologia com práticas ESG

"A Totvs possui uma sólida governança corporativa, um conselho de administração diverso, independente e transparente. Todas as políticas, regimentos e código de ética estão disponíveis para consulta", afirma Faber.

A empresa cria soluções inovadoras, por meio da tecnologia, para outras empresas. Nos últimos cinco anos, investiu 1,6 bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento para poder atuar com empresas de diferentes frentes.

De acordo com Faber, os principais pontos materiais da Totvs estão na esfera social: inovação, relacionamento com o cliente, diversidade, atração e retenção de talentos e segurança de dados."A companhia endereça bem todos esses pontos, e também é destaque em governança corporativa", explica Faber no relatório.

Em relação ao lado ambiental da companhia, a Totvs destaca em seu site que "mantém forte compromisso com a proteção do meio ambiente e com o integral cumprimento da legislação ambiental". Também informa que realiza procedimentos de otimização para o uso de energia elétrica, água e outros.

ESG: risco ou oportunidade?

Há quem diga que ESG é um risco para alguns setores e oportunidade para outros. Mas o que isso realmente quer dizer? A especialista da EXAME Invest Pro explica no relatório que, sim, ESG pode ser o vilão ou o herói de algumas empresas.

ESG é risco para as empresas que têm causado impacto socioambiental negativo e não trabalham para minimizar esse impacto. Mas é também uma oportunidade para empresas que entendem que seus produtos e serviços podem oferecer soluções para os problemas ambientais e sociais que vivemos. Renata Faber, head de ESG da EXAME

