Empresas de mineração impulsionam ações europeias a máximas de quase um ano

As ações europeias registraram máximas em quase um ano nesta segunda-feira, com os papéis da empresas de mineração subindo na esteira dos preços do cobre, já que as apostas de mais estímulos dos EUA alimentaram o otimismo em torno de uma recuperação econômica global mais rápida este ano.

O STOXX 600 pan-europeu subiu 1,3%, ao mais alto patamar desde o final de fevereiro de 2020, com a Rio Tinto , BHP Group e Anglo American reforçando o índice, conforme os preços do cobre saltaram para seus mais altos níveis em mais de oito anos.

Bancos e ações de energia também subiram à medida que uma chamada "negociação de recuperação" gerou demanda por setores que tinham desempenho inferior ao índice mais amplo após o impacto causado pelo coronavírus no início de 2020.

As ações de energia também foram impulsionadas por um salto nos preços do petróleo para máximas em 13 meses.

O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu na sexta-feira ajuda a um grupo bipartidário de autoridades em seu plano de alívio do coronavírus de 1,9 trilhão de dólares.

"Os mercados continuam a ter como alvo o estímulo de Biden e os programas de vacinas como a panaceia mágica para as doenças pandêmicas do mundo", disse Jeffrey Halley, analista de mercado sênior da OANDA.