Empresa dos sonhos de Buffett já deu retorno de 8.000%

Nem Apple e nem Coca-Cola. A empresa dos sonhos de Warren Buffett, segundo ele mesmo, é a See’s Candie, uma fábrica de chocolate americana. Desde quando investiu no negócio, em 1972, o bilionário já teve um retorno de 8.000%. Segundo uma reportagem do Business Insider, o retorno é de 160% ao ano.

Não é raro ouvir Buffett elogiar publicamente os retornos da empresa, as modestas necessidades de capital do negócio, além da qualidade dos chocolates e dos profissionais. No encontro de acionistas da Berkshire Hathaway no ano passado, Buffett lembrou que investiu 25 milhões de dólares nos anos 70 e já teve um lucro de 2 bilhões de dólares.

Mas por pouco Buffett ficou fora deste negócio. “Quase estraguei a compra”, disse em carta aos acionistas. Isso porque o vendedor estava pedindo 30 milhões de dólares e o bilionário só queria pagar 25 milhões de dólares “Felizmente, ele cedeu. Caso contrário, eu teria recuado e os 2 bilhões de dólares teriam ido para outra pessoa.”

Quando Buffett investiu na empresa, a See’s Candies passou de menos de 5 milhões de dólares em lucro antes impostos para 80 milhões de dólares. A empresa quase centenária foi fundada em 1921 e tem cerca de 200 lojas nos Estados Unidos.

O megainvestidor já afirmou que o retorno do investimento na empresa deu origem a vários outros empreendimentos da Berkshire Hathaway .“A See’s nos ajudou para que a Berkshire pudesse comprar outras empresas que, por sua vez, que nos trazem grandes lucros.”