Elon Musk tem oficialmente um novo e inédito cargo na Tesla

O bilionário empreendedor Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, tem oficialmente um novo cargo à frente da maior montadora de carros elétricos do mundo: "Technoking da Tesla". A mudança foi oficializada no órgão que fiscaliza o mercado de capitais nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC).

Não está claro qual o significado e quais as atribuições do novo cargo, embora o nome remeta a algo como 'Rei da Tecnologia'. Musk não se pronunciou a respeito para dar explicações nem mesmo no Twitter, seu canal preferido.

As ações da companhia nas Nasdaq sobem perto de 1% nesta segunda-feira, 15, o que sugere que o novo cargo não mexeu com os investidores. Desde o fim de janeiro, quando alcançaram recorde histórico, as cotações acumulam queda de cerca de 20%.

No site de Relações com Investidores da Tesla, o mini resumo biográfico e corporativo de Musk diz o seguinte: "Elon é Technoking da Tesla e tem servido como executivo-chefe desde outubro de 2008 e como membro do conselho desde abril de 2004."

Além de Musk, o executivo-chefe financeiro (CFO), Zach Kirkhorn, também tem um novo cargo, igualmente oficializado junto à SEC: ele passa a ser "Mestre do Coin" -- nesse caso, o comunicado dá a entender que ele deixou de ser CFO.

Em fevereiro, a Tesla anunciou a compra de 1,5 bilhão de dólares em bitcoin e que passaria a aceitar a moeda como pagamento pelos seus carros, em uma decisão que reforça o aumento da importância do criptoativo no mundo.