Eletrobras sobe 6%; Ambev é recomendada com “compra” pela 2º vez na semana

Em dia de cautela no mercado, apenas 16 das 77 ações do Ibovespa operam no positivo nesta sexta-feira, 11. Em variação, os papéis ordinários e preferenciais da Eletrobras (ELET3; ELET6) puxam as altas, com ganhos de 6,23% e 5,31%, respectivamente, seguidos por B2W (BTOW3) e Banco do Brasil (BBAS3). Do outro lado, PetroRio (PRIO3), Yduqs (YDUQ3) e Rumo (RAIL3) lideram as perdas, com queda entre 4,09% e 3,06%.

Em pontos, Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4), pressionada pela queda do petróleo, e Bradesco (BBDC4) aparecem como as principais contribuições negativas para o índice hoje. Do lado positivo, figuravam Eletrobras, Banco do Brasil e B2W.

Confira abaixo os principais destaques de ações deste pregão:

Eletrobras

As ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) disparam nesta sessão, com investidores de olho na possível privatização da empresa. Segundo o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, o movimento ocorre na esteira da comentários do senador Eduardo Gomes, líder do governo, que defendeu que a desestatização da Eletrobras seja um dos principais temas do Congresso no próximo ano. Gomes disse, inclusive, que enxerga chance da votação ocorrer ainda no primeiro semestre.

“O tema vem sendo discutido desde o governo Temer e aparentemente está ficando cada vez mais maduro. Investidores acreditam que realmente tenha mais chance de passar em breve”, comenta.

Vale

Seguindo o tom negativo do mercado, as ações da Vale caem 0,2% e se descolam dos preços do minério de ferro, que tiveram mais um pregão de alta expressiva. Os contratos futuros da commodity negociados na bolsa de Dalian, na China, subiram 4,38%, cotados em 989,5 iuanes, depois de terem avançado quase 7% ontem.

Ainda assim, na semana, os papéis da mineradora acumulam alta superior a 3% e caminham para a sua quarta alta semanal consecutiva.

No radar da companhia ainda, a agência de classificação de risco S&P Global alterou a perspectiva da companhia de negativa para estável. O rating foi mantido em “BBB-“. A revisão é explicada pela expectativa de que a Vale consiga manter sua alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida/Ebitda, em duas vezes, mesmo diante de projeções maiores com dividendos, investimentos e com potenciais multas relacionadas ao rompimento da barragem em Brumadinho.

Ambev

O Itaú BBA iniciou cobertura das ações da Ambev (ABEV3) com recomendação outperform, equivalente a compra, e preço-alvo em 18,00 reais, o que implica em um potencial de valorização de 15% em relação ao fechamento de ontem. Os analistas comentam que as perspectivas de curto prazo são difíceis diante de custos crescentes, mas a maior digitalização da empresa e o maior alcance de seu sistema de distribuição são as principais vantagens. Na sessão, no entanto, os papéis da companhia recuam 0,45%, embora acumulem na semana alta de 5,9%.

No início desta semana, o HSBC elevou a recomendação dos papéis para compra, citando evidências de resultados positivos da transformação digital da companhia.

Petrobras

Os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) operam no negativo hoje, acompanhando os preços do petróleo no exterir. Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, recuam 0,34%. No entanto, no acumulado, as ações da estatal buscam sua sexta semana seguida de ganhos, assim como os preços da commodity.

B3

O mau humor do mercado pressionada também as ações da B3 (B3SA3), que voltam a cair nesta sessão, apesar de analistas destacarem que os dados operacionais de novembro, divulgados pela empresa ontem à noite, terem sido positivos. Essa é a sexta queda do papel nos últimos sete pregões, acumulando no período desvalorização de 4%.

A empresa reportou um volume financeiro médio diário no mercado de ações de 34,18 bilhões de reais no mês de novembro, avanço de 74,9% frente ao mesmo período de 2019 e alta de 20% na comparação com outubro. O número de investidores ativos atingiu 3.205.871, crescimento de 93,8% quando comparado com novembro de 2019.

Segundo os analistas do Credit Suisse, os dados operacionais de novembro e projeções da empresa do próximo ano são positivos para a ação e destacam que a tendência de receita deve continuar bastante forte, sustentada pelo volume (de 34,2 bilhões de reais movimentado em média por dia em novembro com ações, bem próximo do pico em março).

Diante dos números, eles reforçaram recomendação outperform, equivalente a compra, para B3, apontando que a ação é negociada com um múltiplo P/L (Preço sobre Lucro) de 25 vezes estimado para 2021, o que representa um desconto de 7% frente aos pares globais.

Além disso, eles veem um potencial de alta nas projeções de lucros do mercado para a empresa em 2021, uma vez que assumem um volume média diário transacionado de 28 bilhões de reais e apenas 10% de crescimento nas receitas de derivativos listados, contra uma taxa anual composta de crescimento (CAGR, na sigla em inglês) de três anos de 27%.

Os analistas comentam ainda que, depois de 5 dias de queda, a ação “finalmente” mostrou uma forte recuperação ontem, fechando com alta de 2,75%. “Ressaltamos fluxo comprador de investidores estrangeiros essa semana, com locais como principais contraparte, reduzindo B3 para comprar os bancos tradicionais”, comentam.

Rede D’Or

Depois de estrear na Bolsa ontem com alta de 8%, as ações da Rede D’Or (RDOR3) vão para seu segundo pregão seguido de ganhos. Os papéis registram neste momento valorização de 0,5%.

Oi

As ações ordinárias da Oi (OIBR3; OIBR4) sobem 1,65%, enquanto as preferenciais registram alta de 1,13%. No radar, está marcado para próxima segunda-feira, 14, o leilão da unidade de telefonia móvel da companhia.

Embora o mercado não espere por grandes surpresas — o consórcio entre Vivo, Tim e Claro já tinha formalizado a proposta de 16,5 bilhões de reais —, os analistas da Exame Research comentam que a perspectiva de sucesso do leilão e avanço no programa de venda de ativos da Oi, fundamental para o plano de recuperação judicial da companhia, tende a dar ânimo às ações da empresa.