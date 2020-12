BRF dispara 9% e lidera ganhos; Eletrobras sobe 5% com recomendação do BTG

As ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) sobem 5% nesta manhã e figuram entre as maiores altas do Ibovespa, após o BTG Pactual iniciar cobertura da companhia com recomendação de compra. O preço-alvo é de 63,00 reais para os papéis preferenciais, o que implica um potencial de valorização de 84% em relação ao fechamento de ontem.

Em relatório, os analistas João Pimentel e Fillipe Andrade, do banco, comentam que a companhia oferece um dos riscos/recompensa mais atraentes do seu universo de cobertura, uma vez que mostra um potencial de alta significativo, mesmo retirando qualquer vantagem com uma possível privatização. Supondo que a empresa continue estatal, eles apontam que o preço-alvo para o papel PN da elétrica seria de 52,00 reais, o que ainda assim representaria um potencial de valorização de 52% em relação ao fechamento de ontem.

Evidentemente, apontam, há ainda mais valor significativo a ser desbloqueado no caso da privatização ser bem-sucedida. Nesse caso, eles apontam que o preço-alvo de Eletrobras PN poderia saltar para 75,00, oferecendo um potencial de valorização de 119%. O preço-alvo atual é uma combinação de ambos os cenários, assumindo 50% de probabilidade de privatização da companhia.

BRF

As ações da BRF (BRFS3) disparam 7,89% e lideram os ganhos do Ibovespa. A companhia, que realiza nesta terça o BRF Day, divulgou nesta manhã suas estimativas para o período de 2021 a 2030.

Para 2021 a 2023, a empresa espera receita líquida de 65 bilhões de reais, com crescimento de Ebitda de duas vezes em relação ao patamar atual, considerando os últimos 12 meses findos em 30 de setembro de 2020.

Para 2024 a 2026, a estimativa é de crescimento da receita líquida e do Ebitda em

aproximadamente 2,5 vezes em relação aos níveis atuais, e com crescimento da receita em mais de 60% no mercado brasileiro.

Já para 2027 a 2030, a companhia projeta receita líquida em mais de 100 bilhões de reais e de crescimento do Ebitda em mais de 3,5 vezes em relação ao patamar atual,

considerando os últimos 12 meses, com margem Ebitda consistentemente acima de 15% e margem líquida de aproximadamente 6%. A estimativa para o retorno sobre o capital investido (ROIC, na sigla em inglês) é de aproximadamente 16%.

Aéreas

As ações de companhias aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) voltam a subir nesta sessão, em meio a notícias positivas sobre vacinas. A agência americana de saúde (FDA) concluiu nesta manhã análise da vacina da Pfizer e disse que “atendeu aos critérios de sucesso prescritos” em um estudo clínico, sugerindo que dará em breve dará sinal verde para uso do produto. A Pfizer fez o pedido de autorização emergencial em 20 de novembro para utilização da vacina nos Estados Unidos ainda este ano. Na Europa, o Reino Unido começou nesta terça vacinação em massa contra o coronavírus. Por aqui, o governador de São Paulo, João Doria, disse ontem que a vacinação no estado começa no dia 25 de janeiro

Além disso, ainda no radar da Azul, a companhia divulgou dados operacionais de novembro, mostrando aumento de 17,5% no tráfego de passageiros consolidado em relação ao mês anterior, mas queda de 30% na comparação com o mesmo mês de 2019. A oferta de assentos (ASK) cresceu 12,2% em relação ao mês passado e caiu 30,6% na comparação anual. A taxa de ocupação saiu de 79,3% para 81,3% em um mês. Em novembro do ano passado, a taxa foi de 82,4%.

Segundo os analistas da Mirae Asset, os dados de novembro continuaram mostrando recuperação ao longo do ano, principalmente em relação ao segundo trimestre, que foi o pior período da pandemia. “Ainda esperamos recuperação ao longo de dezembro, mas com maior volume somente após o início da aplicação das vacinas na população”, comentam.

Rede D’Or

A Rede D’Or define nesta terça o preço de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações, que pode levantar 11,3 bilhões de reais, considerando o ponto médio da faixa indicativa, em 56,63 reais, e os lotes adicional e suplementar. Com essa captação, o IPO do grupo ficaria atrás apenas da listagem da BB Seguridade, em 2013, que levantou 11,475 bilhões de reais, e do Santander, em 2009, que movimentou 13,182 bilhões de reais.

A faixa indicativa de preço vai de 48,91 reais a 64,35 reais. O início de negociação na B3 está previsto para quarta-feira, 10, sob o código RDOR3.