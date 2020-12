Eletrobras dispara 5% após governo reforçar privatização; Vale cai 2%

Em sessão volátil, o Ibovespa tenta se firmar no positivo nesta tarde, com alta de 0,11%, em 111.556 pontos. Entre as maiores contribuições positivas em pontos para o índice neste momento, aparecem: as ações da B3 (B3SA3), que dividem com a Vale o posto dos papéis mais recomendado entre corretoras e bancos para dezembro, NotreDame Intermédica (GNDI3), que levantou 3,75 bilhões de reais com oferta de ações, e Petrobras (PETR4), que avança mais de 1%, impulsionada pelos preços do petróleo no mercado internacional.

Do outro lado, as ações da Vale (VALE3) aparecem entre as principais contribuições negativas em pontos. Depois de forte alta ontem, a mineradora recua mais de 2% neste pregão, descoladas dos preços do minério de ferro. Suzano (SUZB3), que tem sua primeira baixa após subir por quatro pregões consecutivos, e Ultrapar (UGPA3), vêm na sequência. Em variação, Eletrobras ON (ELET3) lidera os ganhos do Ibovespa, com alta de 5,16%, após o governo voltar a falar em privatização, enquanto Braskem (BRKM5), com queda de 4,7%, puxa as perdas.

Eletrobras

As ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) ganharam força nesta tarde após o governo voltar a falar em privatização. Os papéis ordinários da estatal sobem 5,16% e lideram a alta do Ibovespa, enquanto os preferenciais avançam 4,27%, na terceira melhor colocação do índice.

Em coletiva concedida nesta quarta-feira, para a divulgação do calendário de desestatizações, o governo disse que a privatização da companhia deve sair do papel até 2021, mesmo diante de resistências do Congresso. O Ministério da Economia também adiantou que a privatização da empresa pode atingir 60 bilhões de reais.

Vale

Após disparada recente, as ações da Vale (VALE3) recuam perto de 2% na sessão, na contramão dos preços do minério de ferro. Os contratos futuros da commodity negociados na Bolsa de Dalian, na China, subiram 3,43% na sessão, indo para 934 iuanes, ou 142,28 dólares, a tonelada.

No radar, a companhia reduziu nesta manhã sua estimativa de produção de minério de ferro em 2020 para 300 milhões e 305 milhões de toneladas, abaixo da meta mais recente, que era de 310 milhões a 330 milhões de toneladas para o ano, segundo fato relevante divulgado ao mercado. Para 2021, a produção de minério de ferro da Vale deverá crescer para uma faixa entre 315 e 335 milhões de toneladas.

Apesar da queda hoje, a ação da mineradora vem de um forte embalo na Bolsa — acumula alta de mais de 25% nos últimos 14 pregões, operando próxima de sua máxima histórica — e, para analistas, ainda tem espaço para subir mais. No ranking das carteiras de corretoras e bancos para dezembro, o papel dividiu com a B3 o posto dos mais recomendados para o mês.

Em entrevista à EXAME Invest, divulgada hoje, Renato Mimica, sócio do BTG Pactual Digital e diretor de investimentos da EXAME Research, comentou que segue com visão otimista para commodities, principalmente com Vale. Na sua leitura, os papéis da mineradora, que fazem parte da carteira de ações da EXAME, devem continuar sendo beneficiados por um preço de minério alto, puxado pela China.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4), que iniciaram o dia no negativo, viraram para alta e sobem mais de 1%, impulsionadas pelos preços do petróleo no mercado externo. Os contratos do petróleo Brent, negociado em Londres e usado como referência pela estatal, avançam 0,65% nesta tarde, em meio a expectativas pela reunião da Opep+. A reunião, que ocorreria ontem, foi adiada para amanhã, quando é esperado que se decida sobre o adiamento do corte da produção da commodity por pelo menos mais 3 meses.

Bancos

Os papéis dos grandes bancos até tentaram estender a forte alta da véspera, que foi impulsionada por investidores em busca de papéis que ficaram atrasados na pandemia, mas viraram para o negativo e têm dia de realização de lucros. Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11) recuam 0,44%, 0,17%, 0,52% e 0,50%, respectivamente. Ontem, Santander disparou 7%, fechando como a terceira maior alta do Ibovespa na sessão.

Braskem

Liderando as perdas do Ibovespa em variação, aparecem as ações da Braskem (BRKM5), que caem 4,7% após a companhia informar que o México suspendeu serviços em seu complexo petroquímico no país. Em comunicado ao mercado, a empresa diz que foi avisada pela sua controlada no México sobre notificação da agência do governo mexicana Cenagas sobre interrupção, de forma unilateral, do serviço de transporte de gás natural, insumo energético essencial para produção de polietileno no Complexo Petroquímico do México.

“Com isso, e respeitando os protocolos de segurança, a Braskem Idesa iniciou os procedimentos para a interrupção imediata das atividades operacionais, o que poderá impactar materialmente os resultados operacionais ou financeiros da Companhia, a depender do prazo de paralisação”, informa a companhia.

A empresa diz ainda que a Braskem Idesa adotará as medidas legais aplicáveis na busca da preservação dos seus direitos e de uma solução para a questão e não pode estimar, neste momento, a data para o retorno de suas atividades.

NotreDame Intermédica

As ações da NotreDame Intermédica (GNDI3) sobem 4,18%. Ontem, a companhia precificou sua oferta de ações com esforços restritos a 69,50 por papel, com a venda de 54 milhões de ações ordinárias, levantando 3,75 bilhões de reais com a operação. A quantidade inicial de ações, de 40 mil papéis, foi acrescida em 35%, ou 14 milhões de papéis, por meio de lote adicional.