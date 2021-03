Eletrobras dispara 12% com possível MP sobre privatização

As ações da Eletrobras passaram a disparar no início da tarde desta terça-feira, 23, após a Reuters noticiar que o governo deve publicar ainda hoje uma medida provisória associada aos planos de privatizar a companhia.

Antes de entrarem em leilão, os papéis ordinários da companhia (ELET3) subiam 11,90% e as preferenciais de classe b (ELET6), 12,35%. Em apenas 6 minutos, os papéis, que já vinham em alta, avançaram mais 8%.

Gráfico das ações preferenciais classe b da Eletrobras: em apenas 6 minutos papéis dispararam 8%

De acordo com a reportagem, que ouviu três fontes familiarizadas com o assunto, a MP "deve permitir que o BNDES inicie estudos sobre a desestatização da companhia" e deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta terça.

Um das fontes contatas pela agência de notícias também afirmou que a medida é uma forma do presidente Jair Bolsonaro "dar um sinal" ao mercado sobre o compromisso de privatizar a empresa.

A publicação da MP, se confirmada, será feita um dia após as estatais brasileiras perderem mais de 80 bilhões de reais em valor de mercado por ingerências do governo na Petrobras. Somente as ações da petrolífera caíram 21% no início da semana.

Na véspera, quando as empresas do governo derretiam na bolsa, Bolsonaro havia feito outra sinalização aos investidores, afirmando que irá sancionar a independência do Banco Central na quarta-feira, 24.

*Com colaboração de Paula Barra