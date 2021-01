Eletrobras afunda 10% em 2 dias com dúvidas sobre privatização; IRB cai 5%

Com o Ibovespa caminhando para sua quarta queda consecutiva nesta sexta-feira, 22, somente 11 das 81 ações do índice operam no positivo neste pregão. Lideram os ganhos: Magazine Luiza (MGLU3), com alta de 1,10%, BTG Pactual (BPAC11), que sobe 0,80% após levantar 2,57 bilhões de reais com oferta subsequente (follow on) de units, e Weg (WEGE3), que avança 0,48%.

Do outro lado, entre as principais contribuições negativas em pontos, aparecem os papéis de Vale (VALE3), Petrobras (PETR3; PETR4), acompanhando os preços do petróleo, e Itaú (ITUB4). Em variação, o IRB Brasil (IRBR3) lidera as perdas, com recuo de 6,18%, após apresentar prejuízo líquido de 124,5 milhões de reais em novembro, seguido por Eletrobras (ELET3; ELET6), que acumula desvalorização de 10% em dois dias, em meio a dúvidas sobre privatização e corte de recomendação pelo Bradesco BBI.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Eletrobras

Dando continuidade às perdas registradas ontem após declaração do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, de que a privatização da companhia não é prioridade, as ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) caem mais 3,64% e 4,10%, respectivamente, nesta sessão. Nos últimos dois pregões, os papéis da companhia acumulam perdas de cerca de 10%.

O movimento acompanha ainda um corte de recomendação hoje dos papéis da elétrica pelo Bradesco BBI, de outperform, equivalente a compra, para neutra. Em relatório, a equipe de análise do banco, liderada por Francisco Navarrete, comenta que, embora veja com cautela a declaração de Pacheco, dado o ambiente eleitoral (com a disputa pelo Senado marcada para fevereiro), ainda não está claro se ele mudará sua posição atual — lembrando que, “notadamente, a privatização da Eletrobras poderia trazer cerca de 30 bilhões de reais ao Tesouro Federal”.

Ainda assim, os analistas apontam que, sem um patrocinador forte no Senado, a votação do projeto de privatização da companhia poderia escorregar para o segundo semestre de 2021, o que seria negativo, uma vez que se aproximaria de 2022. Nesse contexto, “os políticos estariam focados nas eleições presidenciais/governamentais, deixando de lado temas polêmicos como a privatização”.

Sob a perspectiva de valuation, os analistas acreditam que o risco/recompensa das ações da Eletrobras ainda é atrativo. O valor justo que consideram para a ação da estatal é de 33 reais, com ambas as classes de ações sendo negociadas com um desconto de cerca de 6% em relação a esse “piso” teórico. “No entanto, se a privatização da companhia se tornar duvidosa e o Congresso se arrastar para aprovar o projeto de lei, a equipe de gestão liderada por Wilson Ferreira Júnior poderia sair por falta de visibilidade no futuro – ele se juntou em 2016 à companhia para resgatar a Eletrobras da quase falência e ajudar a privatizá-la”.

Nesse cenário, o “piso” teórico do papel seria rompido por especulações de que o desempenho da companhia se deterioraria novamente para se tornar uma estatal “ruim”, o que levaria o valor justo da ação, em suas avaliações, para 24,00 reais, o que implica em uma queda de 25% frente ao patamar atual, comentam. “Como resultado, dada a incerteza desses eventos, preferimos ficar à margem por enquanto dos papéis”.

No cenário-base do banco, o preço-alvo projetado para os papéis para 2021 é de 39,00 reais para ELET3 e de 41,00 reais para ELET6, o que inclui uma probabilidade de 90% da privatização não ocorrer, mas mantendo as melhorias operacionais realizadas pela equipe de gestão de Wilson Ferreira Júnior. No cenário mais otimista, que inclui a privatização da empresa, o preço-alvo das ações é de 57,00, o que implica em uma valorização de 81,3%.

IRB Brasil

O IRB Brasil (IRBR3) puxa as perdas do Ibovespa na sessão após o ressegurador registrar prejuízo líquido de 124,5 milhões de reais em novembro, segundo relatório de desempenho mensal divulgado nesta data. Excluindo o impacto dos negócios descontinuados, o prejuízo do ressegurador foi de 80,7 milhões de reais.

Já o faturamento bruto, representado pelos prêmios emitidos, atingiu 709,8 milhões de reais no período, aumento de 10,2% frente ao reportado no mesmo mês de 2019. Em outubro, a companhia arrecadou 692,9 milhões de reais.

As ações da companhia encerraram 2020 com o pior desempenho do Ibovespa, com queda de 76,89%, em meio à crise de confiança gerada por uma série de adversidades envolvendo a empresa, entre elas, fraude contábil, que resultou na troca de comando e republicações de resultados financeiros, entre outras medidas.

BTG Pactual

Na contramão, as units do BTG Pactual (BPAC11) sobem 0,75%, aparecendo entre as poucas altas do índice hoje, após o banco precificar sua oferta primária subsequente (follow on) em 92,52 reais por unit, levantando 2,57 bilhões de reais com a operação, segundo fato relevante divulgado ao mercado na quinta-feira à noite. O valor por unit na oferta teve um desconto marginal de 0,3% frente ao preço de fechamento dos papéis na véspera, em 92,82 reais.

O banco pretende utilizar os recursos para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital, bem como manter fortes indicadores de capital e liquidez, entre outros.

Após o follow-on, o novo capital social do banco passará a ser de 12,6 bilhões de reais, dividido em 1.784.211.500 ações ordinárias, 662.472.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B.