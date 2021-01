Eletrobras afunda 10% com renúncia de Ferreira Junior e BR Distribuidora salta 13%

As ações ordinárias e preferenciais da Eletrobras (ELET3; ELET6) afundam 9,66% e 9,48% na manhã desta terça-feira, 26, liderando as perdas do Ibovespa, após pedido de renúncia do CEO da estatal, Wilson Ferreira Junior, no último domingo. Para o mercado, que já mostrava preocupação com a falta de vontade política em levar adiante o processo de privatização da empresa no Congresso, a saída do executivo coloca ainda mais incerteza e descrença sobre o assunto.

O executivo, disse ontem, em teleconferência com investidores, que o processo de privatização da companhia não ganhou tração, apesar dos esforços do governo brasileiro. Segundo ele, a pandemia atrapalhou o andamento da processo, mas havia perspectiva de retomada no segundo semestre do ano passado, o que não se materializou.

Em relatório, analistas do BTG Pactual comentam que, com a saída de Ferreira Junior, o cenário de privatização fica menos provável. O executivo era visto pelo mercado como principal entusiasta do projeto e responsável por colocar de pé uma ampla reestruturação da empresa nos últimos dias. Além disso, apontam, ainda é preciso saber quem será seu substituto.

Ainda assim, mesmo diante de tantas incertezas, os analistas do banco mantiveram recomendação de compra para as ações preferenciais ELET6 da companhia, citando que essa classe de ativos fornece proteção aos dividendos caso os resultados comecem a se deteriorar. “A Eletrobras praticamente se transformou em um negócio de geração e transmissão de energia, o que ajuda a previsibilidade de caixa e reduz as chances das melhorias implementadas por Ferreira serem desfeitas”, argumentam.

Eles comentam, no entanto, que, ainda que vejam um potencial de alta significativo para as ações mesmo em um cenário de não privatização, há o risco da Eletrobras se tornar uma ação de “peso morto”, semelhante ao que aconteceu com a Sabesp (SBSP3).

Ferreira Junior fica no comando da Eletrobras até o dia 5 de março. Não há por ora um sucessor anunciado. Na sequência, parte para uma nova empreitada à frente da BR Distribuidora (BRDT3), que anunciou na segunda a contratação de Ferreira Junior como CEO, em substituição a Rafael Grisolia. As ações da BR Distribuidora disparam 13,11% nesta sessão, a maior alta do índice.

