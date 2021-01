Efeito home office: ocupação de escritórios cai até 20% nos EUA

São Francisco deve ter o pior desempenho do mercado de escritórios dos Estados Unidos neste ano. O aluguel e a ocupação devem cair 22% em São Francisco em 2021, o maior declínio nos Estados Unidos, à medida que as empresas de tecnologia adotam o trabalho remoto, de acordo com um relatório da Green Street.

A segunda maior queda, de 17%, será em Nova York, onde as torres de escritórios estão vazias há meses, já que as empresas financeiras enfrentam a pandemia com a maioria de seus funcionários trabalhando de casa.

“São Francisco e Nova York provavelmente verão um rearranjo permanente dos aluguéis, à medida que as pessoas e as empresas olham mais para o centro do país em busca de expansão”, disse Danny Ismail, analista da Green Street. “É improvável que os aluguéis voltem ao nível pré-pandemia nos próximos anos.”

São Francisco e Nova York, centros para empresas de tecnologia e financeiras, foram atingidos de maneira especialmente dura pela pandemia. Os inquilinos buscam cortar custos, reavaliam quanto espaço precisam e procuram estados mais baratos para abrir escritórios.

No geral, espera-se que a demanda por escritórios nos EUA caia cerca de 15% até 2025 devido às tendências crescentes do trabalho remoto, disse a Green Street.