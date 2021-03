É hora de investir em Magalu? Responda ao quiz e receba relatório gratuito

Nesta semana, o Magazine Luiza divulgou o balanço do ano de 2020. A companhia tem sido um destaque no mercado financeiro nos últimos anos, principalmente pela aposta em aquisições de negócios focados em tecnologia, publicidade e varejo para ampliar a capilaridade de vendas e também a oferta de produtos.

A mais recente delas é a compra da VipCommerce, que oferece tecnologia para mais de 100 redes de supermercados, com 400 lojas localizadas em 18 estados do Brasil. No ano passado, a gigante varejista anunciou a aquisição da startup de comida paranaense AiQ Fome.

Em 2018, o Magazine Luiza já tinha adquirido a Logbee, uma startup de entregas de produtos em geral. A aquisição de empresas de diversos setores faz parte do plano de expansão do Magazine Luiza.