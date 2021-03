É hora de comprar ações de shoppings? O que dizem analistas

Empresas de um dos setores mais atingidos pelas restrições impostas pela pandemia, as administradoras de shopping centers estão entre as principais apostas do mercado para aproveitar a esperada volta à “normalidade”, com o avanço da vacinação em massa. Para as ações da maior empresa do ramo, a Multiplan (MULT3), analistas da EXAME Invest Pro e do BTG Pactual projetam potencial de alta de 35,6% e 45%, respectivamente.

Ainda se recuperando do período de maior isolamento, o resultado operacional da companhia, divulgado na última semana, caiu 23,8% no quarto trimestre, encerrando o ano com queda de 20,6%. Por outro lado, o fluxo de caixa operacional ajustado (FFO, na sigla em inglês) cresceu 37% para 1,05 bilhão de reais.

“Hoje, portanto, as ações da Multiplan estão sendo negociadas a um P/FFO de 12,1 vezes, 27% descontadas ao múltiplo do final de 2019. Parece que existe uma assimetria favorável caso a retomada da atividade ocorra de forma mais acelerada”, afirma em relatório Luis Fernando Mollo, analista da Exame Invest Pro.

Analistas do BTG ainda ressaltam que a empresa vem apresentando melhoras de forma contínua, com as vendas nas mesmas lojas ficando apenas 15,1% menores que as do quarto trimestre de 2019. Em alguns shoppings, inclusive, as vendas totais superaram as do quarto trimestre de 2019, como no Village Mall e no Parque Shopping Maceió.

Mas ainda que veja potencial de alta nas ações da Multiplan, analistas do BTG preferem os papéis Iguatemi (IGTA3) para os quais projetam potencial valorização de 45,7%. A expectativa deles, é que queda de vendas nas mesmas lojas seja ainda menor no Iguatemi, com redução de apenas 11% em relação ao quarto trimestre de 2019. A previsão é de que o resultado saia no dia 4 de março.

Já a EXAME Invest Pro, que tem recomendação de compra para a Multiplan, também vê com otimismo os papéis da Aliansce Sonae (ALSO3). Presente na carteira recomendada de Small Caps, analistas da casa acreditam em um potencial de alta de 39,5%. Isso com base em "premissas consideradas conservadoras"

No ano, as ações da Multiplan, Iguatemi e Aliansce Sonae acumulam respectivas perdas de 9%, 5,8% e 6,6%, impulsionadas pelas novas medidas de isolamento para conter o coronavírus e suas variantes. Novas restrições seguem como um dos principais riscos para todo o setor.