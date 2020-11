Dow Jones bate 30 mil pontos pela primeira vez na história

Mais tradicional índice de ações dos Estados Unidos, o Dow Jones superou, nesta terça-feira, 24, a marca dos 30.000 pontos pela primeira vez em seus mais de 120 anos de história. A alta de hoje ocorre após a agência de Administração e Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês) dar sinal verde para a transição do presidente eleito Joe Biden para a Casa Branca encerrando semanas de incerteza política.

Às 13h37 o índice Dow Jones subia 1,47% para 30.027 pontos, enquanto o S&P 500 avançava 1,44% para 3.629 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,99%, a 11.999 pontos.

Todos os 11 principais índices S&P subiam, com setores economicamente sensíveis, como bancos, industrial e energia, liderando os ganhos, à medida que investidores trocavam os pesos pesados ​​da tecnologia, vistos como apostas seguras durante a recessão.

O Dow Jones era impulsionado por um aumento de 4,9% nas ações da Boeing, depois que reguladores europeus deram a aprovação preliminar para os jatos 737 MAX da companhia, abrindo caminho para uma autorização formal de voo em janeiro.

“Hoje, o mercado vai se concentrar amplamente nos passos da nova administração daqui para frente”, disse Robert Pavlik, gestor sênior de portfólio da Dakota Wealth, em Nova York.

Depois de semanas de contestações legais pela campanha de Trump para derrubar o resultado da eleição, a agência federal dos EUA que precisa aprovar a transição presidencial disse a Biden na segunda-feira que ele poderia iniciar formalmente o processo de transferência.

O sentimento também era fortalecido por notícias de que Biden planeja nomear a ex-chair do Federal Reserve Janet Yellen como secretária do Tesouro, o que poderia visivelmente mudar o foco para esforços de combate à crescente desigualdade econômica.

Tesla Inc saltava 3,3%, com a fabricante de carros elétricos ultrapassando 500 bilhões de dólares em valor de mercado, à medida que investidores seguiam demandando as ações da empresa depois da inclusão da companhia no índice S&P 500.

Dados recentes sugerindo que uma vacina para a Covid-19 poderia estar disponível antes do final do ano colocavam o S&P 500 a caminho de seu melhor novembro desde 1980 e aproximavam o Dow Jones dos 30 mil pontos pela primeira vez.