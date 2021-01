Dólar supera R$5,30 e real tem 2º pior desempenho do mundo

(Reuters) – O dólar manteve a gangorra que marcou a semana e fechou esta sexta-feira,15, em alta de 1,8% contra o real, praticamente devolvendo toda a queda da véspera.

A moeda brasileira esteve mais uma vez entre os piores desempenhos globais em meio à intensificação de incertezas domésticas sobre os rumos da pandemia e implicações políticas, num dia já negativo nos mercados externos.

O dólar à vista saltou 1,81%, a 5,3042 reais na venda. Com isso, reduziu a 2,08% a queda acumulada na semana. O bom resultado de hoje ainda não anulou a disparada de 4,34% da primeira semana de janeiro — a qual marcou o pior começo de ano para o real desde pelo menos 2003.

No exterior, o índice do dólar — que mede o desempenho da divisa em relação a uma cesta de seis rivais do mundo desenvolvido — subia 0,54%, a 90,760, a caminho da maior alta semanal em 11 semanas.