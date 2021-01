Dólar não iria cair?; impeachment de Trump e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (11) para começar o dia bem informado:

No radar: impeachment de Trump e o que mais move o mercado

Investidores realizam lucros em início de semana, após bolsas baterem novos recordes em meio à expectativa de estímulos

Dólar não iria cair? Moeda dispara e faz real ter maior queda em 18 anos. Entenda

Analistas projetaram moeda americana a 4,50 reais ao longo do ano, mas incertezas sobre solução da crise fiscal e incertezas políticas ajudam o câmbio a subir para 5,40 reais

Ibovespa em nível recorde? Depende da análise. E isso abre espaço para subir mais

Índice ainda não bateu máxima histórica corrigida pela inflação ou convertida pelo dólar, o que sinaliza que há espaço para se valorizar nos próximos meses

Indonésia anuncia eficácia de 65,3% da CoronaVac e aprova uso emergencial

Dados preliminares são de testes em estágio avançado. No Brasil, eficácia foi de 78% para casos leves e de 100% contra mortes, casos graves e internações

Belo Horizonte entra em novo lockdown nesta segunda-feira

Com 85% das UTIs ocupadas, capital mineira volta ao bloqueio total. No estado de São Paulo, quatro regiões também enfrentam a mais rígida classificação

Gigantes de telecomunicações chinesas são excluídas dos principais índices de ações globais

MCSI, S&P Dow Jones, FTSE Russell e Bolsa de NY suspendem negociações de China Telecom, China Mobile e China Unicom

Urgência climática: governo francês se une à ONU e Banco Mundial para discutir novas diretrizes globais

Líderes mundiais e representantes de empresas e instituições financeiras falam sobre desmatamento e incentivo à bioeconomia em evento em Paris

Hapvida: fusão com Intermédica é “sonho antigo”, diz presidente

Em entrevista, herdeiro e presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro Koren, traz tom otimista sobre fusão de R$ 120 bilhões

Doria e Covas ficam longe da meta de 21 piscinões; relatório aponta pouca verba para enchente

Desde 2017, foram entregues 14 reservatórios, sendo três entre 2017 e 2018, cinco em 2019 e mais seis no ano passado. No início da gestão, a meta era de 21 a 30 piscinões

Pelosi diz estar pronta para iniciar 2º processo de impeachment contra Trump

A presidente da Câmara afirmou que está pronta para iniciar o novo processo de impeachment caso Trump não seja removido por seu gabinete pela 25ª emenda da Constituição

Delegação da OMS vai à China esta semana para investigar origem do coronavírus

Negociações para a visita estão em andamento há algum tempo. Não ficou claro se os especialistas da OMS vão viajar para Wuhan, onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez

Estágio e trainee: Goodyear, Enel e mais 35 empresas com vagas abertas

O Ministério Público do Estado de São Paulo procura por estudantes de direito e inscrições terminam nesta segunda-feira. Confira mais oportunidades!

Veja 8 eventos para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem quer empreender em 2021

Bancos, tsunami e Trancoso: a epopeia de um Rothschild que vende vinhos no Brasil

Philippe de Nicolay Rothschild, que escolheu o Brasil para morar, diz só importar rótulos dignos da sua própria mesa

Nesta segunda-feira (11), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

“Nossas vidas começam a terminar no dia em que nos calamos sobre as coisas que importam” – Martin Luther King Jr.

