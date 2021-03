Dólar ganha força enquanto real caminha para a pior semana desde janeiro

A maioria das moedas emergentes voltou a cair nesta sexta-feira, dia 26, com a lira turca e o real encabeçando as perdas. O dólar segue ainda fortalecido no mundo todo, diante de otimismo com a recuperação da economia dos Estados Unidos.

No início da tarde de hoje, a moeda norte-americana estava cotada a 5,71 reais, com alta de 0,6%.

O real registra um recuo de 3,9% desde segunda-feira -- maior queda semanal desde janeiro --, ao fim de uma semana de forte pressão contra os ativos brasileiros diante do agravamento da pandemia no Brasil.

As bolsas de valores da América Latina eram impulsionadas pelo aumento dos preços das commodities nesta sexta-feira, mas também caminham para quedas semanais.

Moedas emergentes

O peso mexicano (+0,6%) e o peso colombiano (estabilidade), porém, tinham desempenho melhor, amparados por um salto de cerca de 4% nos preços do petróleo. A alta do petróleo é ainda decorrente do enorme congestionamento causado por um navio encalhado no Canal de Suez -- uma importante rota para o comércio global.

O peso colombiano aguardava ainda decisão de política monetária do banco central local, que provavelmente deixará a taxa básica de juros inalterada em 1,75%.

O índice de moedas emergentes deve registrar o maior declínio semanal desde setembro, com investidores elevando a demanda por dólar na esperança de uma recuperação impulsionada por estímulos nos EUA.

A lira turca caía cerca de 1% nesta sessão e tombava 10,3% desde segunda-feira, a caminho da pior semana desde agosto de 2018. A moeda da Turquia ainda sente os efeitos da troca do chefe do BC turco pelo presidente do país, no fim de semana passado. A decisão veio logo depois de um aumento de juros pelo líder do BC turco.