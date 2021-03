Dólar fecha perto da estabilidade dividido entre PEC Emergencial e exterior

(Reuters) O dólar sofreu uma nova virada nesta quinta-feira, 4, chegando a operar em alta na última hora de negócios depois de passar a sessão inteira em queda.

Ao final da tarde, a pressão do cenário externo neutralizou em parte a repercussão positiva da aprovação da PEC Emergencial com limites de gastos, que aliviou temores sobre a trajetória das contas públicas.

O movimento do câmbio nesta quinta-feira foi na direção contrária do da véspera, quando, na reta final do pregão, o dólar despencou das máximas, após garantias do presidente da Câmara de que o Congresso respeitaria o teto de gastos.

O dólar à vista fechou em queda de 0,11% a 5,6582 reais na venda.

A moeda chegou a descer para 5,5449 reais (-2,08%) no começo da tarde, mas recobrou forças e engrenou alta em meio à deterioração nos ativos internacionais, pela percepção de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) não está preocupado com o recente aumento nos rendimentos de títulos soberanos e com as expectativas de inflação.

No pico do dia, a cotação subiu 0,40%, a 5,685 reais.