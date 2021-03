Dólar fecha negociado a R$5,54 em segundo dia de queda frente ao real

Reuters, com redação

Por Reuters, com redação

O dólar emendou um segundo dia de forte queda ante o real, fechando em desvalorização de 1,94% nesta quinta-feira, 11, negociado a 5,5428 reais.

A moeda repercutiu a expectativa de alta de juros na semana que vem, o andamento da agenda fiscal com a aprovação da PEC Emergencial em segundo turno na Câmara e um ambiente externo benigno, além de nova atuação do Banco Central.

O real foi a moeda emergente que mais se valorizou frente ao dólar nesta quinta-feira porque as condições para o carry trade ficaram mais atrativas no país. A operação envolve tomar crédito em economias de juro baixo e aplicar em países com taxas maiores.

A moeda americana também recuou com intervenções do Banco Central, que realizou hoje leilão extra de até 20 mil contratos de swap cambial, num total de 1 bilhão de dólares.