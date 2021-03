Dólar a 6 reais?; conselheiros deixam a Petrobras; votação da PEC Emergencial e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PEC Emergencial, PIB, prévia do desemprego e o que mais move o mercado

Bolsas estrangeiras avançam em dia de agenda cheia; temporada de balanços segue quente e Via Varejo supera estimativas para o 4º tri

Investimentos em março: saiba o que esperar

Com alta dos juros futuros nos EUA e risco fiscal no Brasil, especialistas apontam que a volatilidade deve continuar ditando o mercado e a bolsa; mês terá provável aumento do juro pelo BC

Dólar a 6 reais? O que falta acontecer para esse cenário, segundo analistas

Com o aumento das turbulências internas vindas do governo, real tem pior performance entre principais emergentes; moeda americana sobe quase 10% no ano

Petrobras: quatro conselheiros pedem para sair, e dois citam troca do CEO

Decisão deve agravar crise de confiança na estatal; mudança do presidente proposta pelo acionista não condiz com as melhores práticas de gestão, cita um dos conselheiros

Aço tem máxima de 10 anos na China com possível corte de oferta; minério de ferro sobe

O plano da China de adotar mais medidas de proteção ao ambiente geraram preocupações sobre possíveis cortes de produção

Fuga de estrangeiros não deve ameaçar emergentes, diz EXAME Gavekal

Investidores temem que o aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA possa desencadear uma fuga de capital das economias emergentes

Conheça a ação que valorizou 50% em 2 meses e compõe a carteira EXAME

Saiba o que esperar da mineradora nos próximos meses e as perspectivas para os preços do minério de ferro; e conheça os principais riscos

Dafiti fatura R$ 3,4 bilhões em 2020 e quer ser a Netflix da moda

Varejista cria novo serviço de logística, o Dafiti Log, e corre para ser a principal referência na moda

Neon lança cartão de crédito sem anuidade para MEIs

A fintech, que havia lançado uma conta digital pessoa jurídica em 2020, tem como meta ser a plataforma financeira número um dos MEIs

IR 2021: é melhor fazer a declaração completa ou simplificada?

Escolha depende das despesas que você possui para deduzir. O prazo para declarar o Imposto de Renda termina no dia 30 de abril

Política e mundo

Doria e Covas negociam 45 milhões de doses de Johnson, Pfizer e Sputnik

Estados e municípios correm para negociar por conta própria vacinas contra a covid-19 após autorização de STF e Congresso

PEC que viabiliza novo auxílio emergencial pode ser votada nesta quarta

Para facilitar aprovação, relator retirou do projeto trecho que previa o fim dos gastos mínimos com educação e saúde

Milionário japonês oferece oito vagas para viagem ao redor da Lua

Os potenciais astronautas devem apresentar as candidaturas até 14 de março e a primeira seleção acontecerá uma semana depois

Dia mundial da vida selvagem: relembre ações do Brasil na preservação de seus biomas

Data criada pela ONU quer trazer à tona a importância da preservação ambiental para o sucesso econômico e biodiversidade

Enquanto você desligou…

Guedes sobre demissão na Petrobras: "Do ponto de vista econômico, efeito foi ruim"

Para o ministro, Bolsonaro deu uma "satisfação política" aos caminhoneiros -- público que ele disse ser de "eleitores típicos" e "fiéis" ao presidente

As ações que pagam dividendos mais indicadas para março

Levantamento feito pela EXAME mostra as ações mais recomendadas por 13 corretoras para este mês

Via Varejo: lucro de R$ 1 bi em 2020 e plano de ser maior market-place do Brasil

Vendas on-line representaram 48,5% do total do GMV de 2020, que somou R$ 38,8 bilhões

Agenda

Nesta quarta-feira (3), é divulgado no Brasil o Caged do mês de fevereiro. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional. Também será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) referente ao quarto trimestre de 2020. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de fevereiro, que libera os dados da produção industrial no mês de fevereiro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

E como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

EXAME Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.