Disney+ vai vencer a Netflix?; 2ª onda de covid-19 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: varejo e indústria dos EUA, BK e o que mais move o mercado

Mercado adota cautela após rali em cima de notícias sobre eficácia de vacina contra o coronavírus

Disney+ chega com 73 milhões assinantes e uma promessa: vencer a Netflix

A promessa da empresa é conquistar ainda mais brasileiros e engordar mais a lista de assinantes globais — lutando contra gigantes maiores que o Thanos

Disney+ conquistou assinantes quatro vezes mais rápido do que a Netflix

A empresa entrou no mercado há um ano e obteve o mesmo número de assinaturas que a rival levou quatro anos para conseguir

Segunda onda de covid-19 no Brasil: o que dizem especialistas e a ciência

Especialistas não descartam aumento de novos casos da doença no país, em meio a novos surtos na Europa e nos Estados Unidos

Diretor da Aneel explicará apagão no Amapá em comissão do Congresso

André Pepitone da Nóbrega deve explicar aos parlamentares o motivo das falhas e as providências tomadas para normalizar a situação

Casa ou separa: chegou o dia do sim ou não para união entre Stone e Linx

Para ser aprovada, transação ainda precisa de 24 milhões de votos a favor em assembleia, às 14 horas

Rede D’Or será 10ª maior empresa aberta da B3, avaliada em até R$ 127 bi

Ação da rede de hospitais iniciada em 1977 por Jorge Moll Filho pode ser uma das mais líquidas da bolsa brasileira após oferta de R$ 14 bi

Auxílio emergencial em 2021 custaria R$ 15,3 bilhões em 4 meses

Segundo o diretor executivo da IFI, Felipe Salto, a prorrogação do auxílio é hoje o maior risco fiscal de curto prazo para 2021

Microcrédito não é auxílio, é para quem pode pagar de volta, diz Guimarães

A Caixa pretende colocar à disposição ao menos R$ 10 bilhões para 10 milhões de microempreendedores através de empréstimos no valor de R$ 1 mil

Com TikTok e plano de descarbonização, Walmart avança na internet e no ESG

Maior rede varejista dos EUA, o Walmart divulga seus resultados, desfrutando de bom momento devido à pandemia e às vendas online

Com juro baixo e busca por diversificação, IPOs seguem, diz Credit Suisse

Para José Olympio Pereira, presidente do banco no Brasil, investidor está atrás de boas histórias nas ofertas, mas sendo seletivo com preços

Vacância de escritórios em SP atinge 19% e impacta fundos imobiliários

Região mais afetada entre as mais nobres foi a da Berrini e Chucri Zaidan, na zona sul da cidade

13º salário: Saiba o que fazer com a remuneração extra de fim de ano

O analista da Exame Research, Bruno Lima, dá dicas do que fazer com o benefício destinado aos trabalhadores CLT

Política e mundo

Obama sobre Lula: “ele tinha o dom de se conectar com o povo brasileiro”

Em entrevista ao “Conversa com Bial”, Obama também comparou Bolsonaro a Trump e disse que há oportunidade de “redefinir a relação” com o Brasil

Resultados de vacina da Moderna são impressionantes, diz Fauci

O imunologista americano acredita que a vacina contra covid-19 da Moderna terá uma duração será significativa, mas não sabe quando

Com desmonte de hospitais de campanha, saúde do Rio fica sob pressão

Diante das derrotas impostas aos candidatos apoiados pelo presidente, aliados têm opiniões diferentes

Os desafios logísticos que podem atrasar a chegada da vacina da covid-19

Estudo da DHL mostra que distribuição da vacina pode exigir 15.000 voos e 15 milhões de entregas em caixas de refrigeração para manter temperatura adequada

Enquanto você desligou…

“Sócio por um dia”: Caito Maia lança curso online para empreendedores

Para promover o curso Plano 3R, o dono da Chili Beans lançou um reality show em que ajuda três empreendedores a resolver os problemas dos seus negócios

Estudo sobre Alzheimer aponta ligação “indiscutível” com intestino

Material desenvolvido por universidades na Suíça e Itália mostra que, em algumas pessoas, bactérias podem atingir funções cerebrais

Campeonato de robôs aponta indicadores de maior sucesso no day trade

O primeiro colocado da primeira etapa lucrou R$ 10.037 em uma semana, dobrando o capital inicial do campeonato.

Mão inversa: estrangeiro compra bolsa e pessoa física decide vender

Em novembro, fundos internacionais já trouxeram mais de R$ 16 bilhões para bolsa e pessoa física se apresenta como vendedora pela primeira vez em 2020

Agenda

Nesta terça-feira (17), os Estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de outubro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até outubro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já o Fed libera os dados da produção industrial americana no mês de outubro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Antes que diga que não consegue fazer alguma coisa, experimente” — Sakichi Toyoda.

________________________________________________________________________________________________

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.

________________________________________________________________________________________________

Quer saber onde investir melhor diante da pandemia? Então conte com a assessoria do BTG Pactual Digital.