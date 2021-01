Dica de Musk faz ação de empresa desconhecida disparar 1.100%

O homem mais rico do mundo não fez da Tesla apenas a montadora de carros mais valiosa do planeta. Um exemplo do poder de influência de Elon Musk se deu nesta semana com a recomendação para seus seguidores usarem um aplicativo de mensagens.

Musk recomendou a seus quase 42 milhões de seguidores no Twitter na quinta-feira, 7, que “usem Signal”, sem dar maiores explicações. A referência foi a um aplicativo de mensagens que pertence a uma organização sem fins lucrativos e que serve de alternativa para apps populares como o Facebook Messenger e o WhatsApp. O tuíte foi curtido por quase 290.000 pessoas.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

O tuíte de Musk, que superou nesta semana Jeff Bezos, da Amazon, como a pessoa com a maior fortuna do planta, com mais de 190 bilhões de dólares, causou uma forte valorização das ações da Signal Advance: elas saltaram de 60 centavos de dólar na quarta para 7,19 dólares na sexta, uma valorização de 1.098% em dois dias. A ação com baixa liquidez é negociada em um mercado conhecido como OTC.

A procura foi tão grande que a Signal Advance, que desenvolve sensores para a indústria e a área médica, decidiu divulgar um comunicado esclarecendo que se tratava de um mal-entendido e que ela não era a empresa desejada pelos investidores.

O valor de mercado da Signal Advance saltou de 55 milhões de dólares para 660 milhões de dólares. Já o app recomendado por Musk foi desenvolvido pela Signal Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2018 por Moxie Marlinspike e Brian Acton, um dos cofundadores do WhatsApp ao lado de Jam Koum.

O toque de influenciador de Musk se aplica também à sua principal companhia, a Tesla, líder mundial da produção e na venda de carros elétricos: a ação negociada na Nasdaq subiu 952% desde o fim de 2019, passando de 83,67 para 880,02 dólares na última sexta.