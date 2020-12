Com veia trader, Ace Capital atinge R$ 1 bi sob gestão e lança fundo

Fundada por ex-tesoureiros do Santander, a Ace Capital bateu 1 bilhão de reais sob gestão em apenas um ano de existência e já planeja seu segundo bilhão. Parte dessa elevada captação deriva, em partes, do desempenho apresentado por seu fundo multimercado, que opera nos mercados de ações, moedas e juros e faz uso da estratégia de trading de valor relativo em ativos locais e internacionais.

Com volatilidade média de 6% a 8%, o fundo passou pelo mês de março praticamente ileso, enquanto o mercado amargava uma das maiores perdas do século. No ano, a rentabilidade acumulada é de quase 10%, embora seu fundador e diretor de investimentos, Fabricio Taschetto, o classifique como “razoavelmente conservador”.

Agora, Taschetto, que é ex-diretor de trading da mesa proprietária do Santander, quer replicar a estratégia no novo produto da casa em um fundo de previdência. Mas se engana quem pensa que será apenas mais do mesmo. Devido à sua modalidade, o fundo de previdência irá oferecer algumas vantagens em relação ao multimercado, como a ausência de come-cotas e a possibilidade de abater o valor investido no cálculo do Imposto de Renda.

“Quando o CDI era alto, de 10% a 14%, as pessoas relevavam essas pequenas vantagens. Hoje, com o CDI baixo, qualquer pequena vantagem é relevante”, comenta Maiko Carvalho, gestor de valor relativo da Ace Capital.

Mas, por questões regulatórias, a gestora tem feito um esforço extra para adequar sua principal estratégia ao fundo previdenciário. “Nem toda gestora conseguiu espelhar o carro-chefe em fundo de previdência. Vínhamos estudando como fazer isso desde agosto e estamos bastante confiantes de que será possível replicá-lo”, afirma Taschetto.

Carvalho conta que, nos últimos quatros meses em que o fundo de previdência foi rodado em forma de teste, a Ace conseguiu correlação de cerca de 94% e uma rentabilidade “praticamente igual” à do multimercado.

Segundo Carvalho, a maior limitação tem sido a impossibilidade de alocar mais de 20% do fundo em investimento no exterior, mas diz que essa dificuldade tem sido contornada usando componentes locais. “E o resultado tem sido satisfatório. Estamos conseguindo replicar quase tudo diretamente e uma buscando alguma correlação indireta para algumas coisas pontuais.”

“Havia a máxima no mercado de que o fundo de previdência rendia menos que o carro-chefe da casa. Estamos conseguindo comprovar que isso não é verdade, que é possível fazê-lo render tanto quanto. Isso acaba tento um grande apelo comercial para poupança de longo prazo”, comenta Taschetto

O fundo de previdência da Ace Capital foi distribuído por meio de três veículos, sendo um no Santander, um no Bradesco e outro na XP. Com aporte mínimo de 5.000 reais o fundo é destinado para o público geral no Santander. No Bradesco, seu acesso é por meio fundos de fundos. Já na XP, sua disponibilidade é apenas para investidores qualificados, mas, em breve, também pode ser viabilizado para o público em geral.