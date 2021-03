De imóveis a gasolina: Justiça Federal leiloa mais de 100 itens em SP

A Justiça Federal realizará entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março leilões de mais de 100 lotes. Serão leiloados imóveis, roupas, gasolina e até um estádio de futebol. Na 2ª praça do leilão os bens serão a partir de 50% da avaliação

O estádio é o Dr. Francisco de Palma Travassos, do Comercial Futebol Clube, da cidade de Ribeirão Preto. Ele é composto de campo de futebol, arquibancadas parcialmente cobertas com estrutura metálica, camarotes, cabine de imprensa, alojamento para atletas, vestiários, bares, sanitários, cabine de força, posto policial, oficina, lavanderia, cozinha/refeitório, almoxarifado, sala de fisioterapia, depósito, espaço academia, torres de iluminação, capela e diversas salas destinadas à administração. Na primeira praça do leilão, o lance inicial é de R$ 44.100.205,00, enquanto na segunda praça, o lance Inicial R$ 14.085.500,00.

-

Nos leilões são cerca de 50 imóveis, sendo terrenos, casas, apartamentos, galpões, salas comerciais e box. Entre os destaques estão um apartamento nº 240, localizado no 14º pavimento – Edifício The Time Convention & Residence Service, situado na Rua Hans Oersted e uma vaga de garagem nº 52 – Ibirapuera. O lance inicial é de R$ 240.000,00.

Também será leiloado um imóvel localizado na Rua Vergueiro, 6.901, apto 23 – Vila Firmiano Pinto pelo valor inicial de R$ 345.000,00.

Roupas e gasolina

Além de imóveis, outros itens serão leiloados como roupas e gasolina. Sobre o combustível, são 1.725 litros de gasolina que tem avaliação de 3,89 reais litro e que na segunda praça vai pela metade do preço 1,945 real o litro totalizando 3.355,13 reais. A origem da gasolina é de uma autuação do Inmetro contra um posto de combustível. Para disputar, contudo, é preciso ter uma autorização especial da ANP que permite comprar combustível em quantidade.

Já as roupas, o lote é avaliado em R$ 180 mil, chegando a R$ 90 mil no segundo leilão. Neste lote, são 800 jaquetas femininas, cores e tamanhos variados, desenhos e bordados, novas, pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliada em R$ 100,00 a unidade, totalizando R$ 80.000,00.

No outro lote, são 600 calças jeans femininas, cores e tamanhos variados, desenhos e bordados, novas, pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliada em R$ 100,00, a unidade, totalizando R$ 60.000,00 e por fim há um lote de 200 moletons, cores, estampas e tamanhos variados, novos, pertencentes ao estoque rotativo da executada, avaliado em R$ 200,00 a unidade, totalizando R$ 40.000,00.

A leiloeira responsável é a Fidalgo Leilões. É possível conferir a lista completa dos itens a serem leiloados, através do site: www.fidalgoleiloes.com.br.