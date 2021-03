Alta de 39% e queda de 18%: as ações que mais subiram e caíram em fevereiro

No segundo mês seguido de perdas do Ibovespa, marcado por aumento do risco político após o presidente Jair Bolsonaro decidir trocar o presidente da Petrobras por divergências sobre o aumento de preço dos combustíveis, apenas 27 das 81 ações do índice fecharam em alta. O principal índice da bolsa brasileira recuou 4,37% no mês.

Entre os maiores ganhos apareceram os papéis da Embraer (EMBR3), com valorização de 39,14% após a companhia confirmar que está em conversas com a Lufthansa para a venda de aeronaves.

A Braskem (BRKM5), com alta de 29,07%, ficou com o segundo lugar em meio à notícia de que a companhia está perto de fechar acordo com o governo mexicano para retomar o fornecimento de gás natural no seu complexo petroquímico no México, paralisado em dezembro do ano passado. A companhia também teve recomendação elevada de neutra para overweight, equivalente a compra, pelo JPMorgan nesta semana.

Completando o top 5 das melhores ações do mês apareceram os papéis de Usiminas (USIM5), após a siderúrgica mostrar receita recorde no quarto trimestre; e as ações preferenciais de Eletrobras (ELET6), em meio à renovação de esperança de privatização da empresa com o envio pelo governo de uma medida provisória ao Congresso. Apesar da sinalização positiva, no entanto, o mercado segue cético quanto à aprovação do texto pelos parlamentares.

A Suzano (SUZB3), que reportou resultado acima do esperado pelo mercado, teve a quinta melhor valorização no mês. O balanço forte no período levou também analistas a reforçarem recomendação de compra para as ações, que renovaram no último dia 22 sua máxima histórica na Bolsa ao atingir no fechamento daquele pregão o patamar de 76,88 reais.

Maiores quedas

Do lado negativo, as maiores quedas ficaram com a Via Varejo (VVAR3), que reporta resultado na próxima terça-feira, 2, com desvalorização de 19,20%, seguida pelos papéis ordinários da Petrobras (PETR3), com baixa de 18,95%.

Embora tenha divulgado acima do esperado, com lucro líquido recorde de 59,8 bilhões de reais no quarto trimestre, a petroleira foi impactada pela decisão de Bolsonaro em trocar o atual presidente da companhia, Roberto Castello Branco, que fica no comando da empresa até o dia 20 de março, pelo general Joaquim Silva e Luna.

O anúncio, visto pelo mercado como um aumento de ingerência política na companhia, levou uma série de bancos e corretoras a cortarem a recomendação dos papéis da estatal. Só na última segunda-feira, 22, que foi o primeiro pregão pós-decisão de Bolsonaro, as ações da companhia afundaram 21% na Bolsa.

Na sequência, Cogna (COGN3) apareceu como a terceira maior baixa do índice, seguida por SulAmérica (SULA11), depois de resultado decepcionar, e depois os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4). Essas ações recuaram 17,26%, 17,24% e 16,67%, respectivamente, no mês.

Veja abaixo as ações que mais subiram e caíram no Ibovespa em fevereiro:

As maiores altas do mês no índice

1. Embraer (EMBR3): +39,14%

2. Braskem (BRKM5): +29,07%

3. Usiminas (USIM5): +23,03%

4. Eletrobras (ELET6): +19,77%

5. PetroRio (PRIO3): +18,61%

6. Eletrobras (ELET3): +18,32%

7. Suzano (SUZB3): +17,92%

8. Gerdau (GGBR4): +11,27%

9. Totvs (TOTS3): +10,49%

10. Pão de Açúcar (PCAR3): +9,96%

As maiores quedas do mês no índice:

1. Via Varejo (VVAR3): -19,20%

2. Petrobras (PETR3): -18,95%

3. Cogna (COGN3): -17,26%

4. SulAmérica (SULA11): -17,24%

5. Petrobras (PETR4): -16,67%

6. IRB Brasil (IRBR3): -16,67%

7. Banco do Brasil (BBAS3): -16,08%

8. BR Distribuidora (BRDT3): -14,36%

9. Eztec (EZTC3): -14,12%

10. Cia Hering (HGTX3): -13,18%