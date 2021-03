Cyrela é a preferida de analistas no setor imobiliário: veja 6 razões

A Cyrela (CYRE3) foi um dos destaques do pregão desta sexta-feira, 19, com alta de 2,55% e preço a 24,92 reais. Uma das maiores incorporadoras de imóveis residenciais do país divulgou o resultado trimestral na noite de quinta, com destaques operacionais e financeiros que ajudam a explicar a nova rodada de valorização no encerramento da semana.

"Geração de caixa com rentabilidade. Belo trimestre", é o título de relatório recém-divulgado nesta sexta-feira por Bruno Lima, head de renda variável da EXAME Invest Pro. Ele aponta alguns destaques no resultado, entre os quais os três abaixo:

"O resultado no quarto trimestre superou as estimativas, principalmente devido (1) aos resultados financeiros mais sólidos [ganhos nas operações hipotecárias da CashMe -- fintech de crédito imobiliário] e (2) ao desempenho melhor que o esperado das joint ventures Cury, Lavvi e Plano & Plano [na linha de equivalência patrimonial]", escreve Lima.

Lima aponta destaques da conferência de executivos com analistas nesta sexta: (3) "a empresa acredita que as condições macro continuam favoráveis para o setor habitacional [forte demanda, juros baixos etc.]", ainda que as novas medidas de restrição à circulação em São Paulo, com o fechamento de estandes de vendas, tragam incertezas.

Levando em conta o múltiplo P/VPA (Preço sobre Valor Patrimonial da Ação), Lima acredita que a ação ainda possa chegar a 32 reais, o que implicaria um potencial de alta de quase 30% em relação ao fechamento desta sexta.

A análise positiva da EXAME Invest Pro teve respaldo por outras casas. Analistas do Credit Suisse escreveram em relatório que a Cyrela é "a incorporadora mais bem posicionada para surfar o bom momento do setor e que, portanto, eles mantêm a recomendação de Outperform [desempenho acima da média do mercado]".

Veja abaixo 3 destaques apontados pelos analistas do banco:

Sólido lucro com margens que refletem o mix de vendas: O lucro líquido cresceu 75% no quarto trimestre na comparação anual, para 261 milhões de reais, em resultado puxado por eventos extraordinários e receitas com dividendos. Forte geração de caixa: A Cyrela teve geração de caixa de 439 milhões de reais no trimestre, em parte com a venda de imóveis em estoque. Contribuição positiva da CashMe: A fintech de empréstimo que trabalha com home equity (crédito com o imóvel como garantia) teve contribuição importante para o lucro e "tem grande potencial para destravar valor para a companhia".

As ações da Cyrela têm preço-alvo de 35 reais segundo os analistas do Credit Suisse, com potencial de valorização de cerca de 40% em relação ao fechamento da sexta.