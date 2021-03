"CVM" da UE alerta: Não confiem em dicas de ações divulgadas nas redes sociais

Os investidores de varejo devem evitar o uso de informações não verificadas das mídias sociais para comprar e vender ações, disse o órgão regulador dos mercados da União Europeia nesta quarta-feira.

Investidores de varejo que seguiam o fórum do Reddit WallStreetBets nos Estados Unidos entraram com força na GameStop no mês passado, fazendo com que as ações da varejista disparassem às custas de investidores grandes que apostavam contra a empresa, alarmando a Europa.

Embora as regras e estruturas do mercado sejam diferentes na UE, não se pode descartar que circunstâncias semelhantes também possam ocorrer no bloco, disse a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (Esma, na sigla em inglês) em comunicado.

Já há sinais de que mais investidores de varejo estão comprando nos mercados de ações europeus.

A Esma disse que o aumento da participação de investidores de varejo na Europa está ajudando a aprofundar o mercado de capitais da UE, mas eles enfrentam riscos significativos ao comprar ações que são muito voláteis, disse o órgão regulador.

Os investidores devem primeiro reunir informações de fontes confiáveis e saber quantas perdas podem suportar, disse a Esma.