CVM abre nova investigação sobre Petrobras após reclamação de investidor

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu outro processo contra a Petrobras, na esteira do imbróglio causado pelo anúncio de troca no comando da companhia feito pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo registro no website do regulador do mercado de capitais, o processo foi aberto pela superintendência de relações com empresas, após a reclamação de um investidor.

Na segunda-feira, a CVM já havia tornado público que abriu investigação envolvendo a estatal após notícias sobre a troca no comando provocarem queda nas ações da estatal de cerca de 20% na B3.

Num post nas redes sociais na sexta-feira à noite, Bolsonaro anunciou que o governo decidiu indicar o general Joaquim Silva e Luna para assumir como conselheiro e presidente da Petrobras após o encerramento do ciclo do atual presidente da companhia, Roberto Castello Branco.

Pela lei societária, empresas listadas em bolsa como a Petrobras devem comunicar informações importantes por meio de um fato relevante, o que não aconteceu. Além disso, mudanças dos principais executivos das empresas devem ser aprovadas pelo conselho de administração, o que também ainda não houve.