CVC dispara 5%, antiga OGX salta 10% e Vale sobe 2% e vai para nova máxima

As ações da CVC (CVCB3) lideram os ganhos do Ibovespa, com alta de 5,53%, depois de ter fechado com ganhos de 1,4% ontem, afastada da euforia vivida pelos papéis das aéreas, ofuscadas pelo balanço do terceiro trimestre. A companhia, que vem sofrendo com os efeitos da pandemia, reportou na manhã de ontem prejuízo líquido ajustado de 142,6 milhões de reais, com queda de 87% da receita na comparação anual para 62 milhões de reais. A empresa, porém, informou ter terminado setembro com 1,65 bilhão de reais em caixa, sinalizando ter cacife suficiente para aguentar o momento desfavorável.

Como explica Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos, “ontem, a ação acabou não indo tão bem no ‘pacote’ de recuperação pela vacina. Gol, Azul e Embraer foram destaques de alta. O balanço veio ruim, mas com possíveis vacinas no horizonte, podemos dizer que esse é um driver importante”.

Dommo Energia

As ações da Dommo Energia (DOMMO3), antiga OGX de Eike Batista, dispara 10,40% e lideram as altas do índice Small Caps, após a companhia apresentar lucro líquido de 185,6 milhões de reais ante o prejuízo líquido de 98,5 milhões de reais registrado no mesmo período do ano passado.

Vale

As ações da Vale (VALE3) sobem mais de 2% e renovam nova máxima histórica intradiária na Bolsa, sendo cotada em 66,33 reais. O movimento vem na esteira da alta do minério de ferro. A commodity fechou com ganhos de 1,10% nesta terça-feira em Qingdao, na China, cotada em 125,44 dólares a tonelada. A Bradespar, holding que detém participações na Vale, avança 1,56%, indo para 46,02 reais, também renovando sua máxima histórica intradiária.

B2W

A B2W (BTOW3) sobe 4,05%, figurando como a segunda maior alta do Ibovespa. Ontem, a empresa aprovou emissão de 350 milhões de reais em bonds com prazo de vencimento de 10 anos. No comunicado enviado ao mercado, a empresa disse que a “entrada no mercado internacional de dívida tem por objetivo acessar uma nova fonte de recursos, com prazos maiores, alongando o perfil do endividamento da companhia”.

Segundo o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, “a captação externa é importante para a empresa. Investimentos maiores em estoques, infraestrutura e logística”. Além disso, o mercado segue também fazendo rotação entre setores. “O varejo está se recuperando hoje e bancos caindo”.

Bancos

Após disparada ontem (Santander subiu mais de 7%), os papéis dos bancões operam no negativo, com Itaú (ITUB4) e Bradesco PN (BBDC4) exercendo as maiores contribuições negativas, em pontos, para o índice agora. As ações das duas instituições recuam entre 1,3% e 1,6% nesta tarde. Santander (SANB11) e BB (BBAS3) caem 0,5% e 0,2%, respectivamente.

Ontem à noite, o Santander informou que estuda a cisão parcial de sua subsidiária de adquirência GetNet, com possível listagem em Bolsa. Com a operação, os acionistas do banco receberiam ações da GetNet, com base pró rata, igual a sua participação no Santander. Após decisão, a transação ainda teria que ser aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central e os acionistas.

Segundo os analistas do Credit Suisse, como a cisão seria feita a valor contábil, não geraria ganhos de capital em si para o Santander e a matriz, mas deve destravar valor para os acionistas já que a expectativa é que a GetNet negocie com um prêmio em relação à Cielo (CIEL3) e, consequentemente, aos multiplos do Santander Brasil.

“Estrategicamente, a operação está em linha com os planos da matriz de criar um negócio de pagamentos/adquirência global, além de dar oportunidades para a GetNet procurar outras avenidas de crescimento a mais do que a rede do banco. Outro ponto positivo importante, é que a transação se torna um veículo para futuras aquisições no setor de pagamentos. O Santander Espanha teria 90% da GetNet depois da cisão”, comentam os analistas.

Nos cálculos dos analistas do Credit, para 100% do negócio, estima-se que a GetNet poderia ser avaliada — em uma visão conservadora — entre 6 bilhões de reais e 9 bilhões de reais, com um múltiplo Preço Sobre Lucro (P/L) de 11 vezes a 16 vezes para 2021, versus 10,4 vezes para Santander no consenso do mercado. A GetNet reportou volume transacionado de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) de 241 bilhões de reais nos últimos 12 meses até o terceiro trimestre deste ano, ou 12% a 13% de participação de mercado do volume total de cartões.

IMC

As ações da IMC (MEAL3), das marcas Frango Assado, Pizza Hut e KFC, avançam 3,4% nos primeiros negócios desta terça-feira, após a companhia reduzir o prejuízo líquido para 5,1 milhões de reais. No segundo trimestre, mais afetado pelos impactos do coronavírus, a empresa havia registrado 382,8 milhões de reais de prejuízo líquido.

Qualicorp

Também impulsionada pelo balanço do terceiro trimestre, as ações da Qualicorp (QUAL3) sobem 1,51% No período, a empresa teve aumento anual do lucro líquido em 18,1% para 130,9 milhões de reais. Segundo a Qualicorp o resultado positivo se deu em função da redução dos custos de vendas, gerais e administrativos. A empresa também anunciou a compra de 75% da Plural Gestão de Saúde e Oxcorp Corretora por 202,5 milhões de reais.