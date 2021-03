EXAME lança curso sobre análise gráfica, ministrado por especialista do BTG

Anúncios com títulos como "ganhe muito dinheiro sem sair do sofá" e "fique rico da noite para o dia apenas com análise gráfica" tem atraído cada vez mais pessoas desinformadas sobre a dinâmica e os riscos de operar no mercado financeiro. São tantas as vítimas de falsas promessas que o assunto foi abordado recentemente até em uma matéria especial do Fantástico, da Rede Globo. Afinal, será que é mesmo possível se tornar um trader de sucesso da noite para o dia? Para Lucas Claro, analista técnico CNPI do BTG Pactual, a resposta é negativa. Claro é o responsável pela maior sala de trade no YouTube Brasil e também ministra o novo curso "Jornada da Análise Técnica" da EXAME Academy, braço de educação da EXAME.



Para quem é o curso de análise técnica

"Eu acho que o brasileiro tem amadurecido muito em relação à questão de investimento, mas essa questão toda do day trade eu falo para todo mundo: day trade não é para todos. Não é. Você tem que ter um controle emocional muito grande, tem que ter seu gerenciamento de risco, a sua estratégia e segui-la à risca. O controle emocional é muito importante para isso", destacou o analista.

Segundo o especialista, o maior erro dos investidores iniciantes é querer começar diretamente por esse modelo de investimento, já que ele exige um conhecimento maior do mercado e, ao menos, que a pessoa acompanhe a bolsa de valores com uma certa frequência, as chances de sucesso são pequenas. "A importância de entender qualquer tipo de análise, não só a técnica, é entender a regra do jogo antes de entender das análises. Se você entender quais são as regras daquilo que está participando, ou seja, as regras da bolsa, questão de liquidação, taxa de corretagem, tudo mais, você já está no mesmo nível de todo mundo", explicou Claro.

Na última segunda-feira (1), a EXAME Academy, lançou o curso "Jornada da Análise Técnica", que aborda o estudo de mercado através de gráficos, índices e tendências. Claro ensina os fundamentos por trás de uma boa análise técnica e mostra como realizar a manutenção e a gestão de risco da sua estratégia de investimento. Ou seja, o aluno aprenderá a garantir a consistência e a fazer previsões mais assertivas sobre os ativos que estão em sua carteira.

Ainda que o acesso às ferramentas e análises para medir a oscilação dos preços de ativos em detalhes esteja cada vez melhor, devido ao avanço da tecnologia e a aprimoração de sites e programas, é preciso ter conhecimento para não ficar preso apenas à "observação dos gráficos". O curso Jornada da Análise Técnica da EXAME Academy conta com 8 módulos, com o lançamento de cada módulo na primeira semana de cada mês.

O conteúdo explica o que é análise técnica, o que é uma tendência e como um analista técnico ganha dinheiro. Além disso, quem adquirir o curso contará com todo conteúdo sobre análise de tendência, mercados e indicadores de mercados, análise de padrões gráficos, confirmação de tendência e muito mais.

O analista do BTG Pactual e responsável pelo curso da EXAME destacou que a grande diferença entre a análise técnica e os outros métodos de estudos de investimentos é que você não precisa ser especialista em alguma empresa para poder operar. "Para nós, o preço é reflexo da expectativa de todos os agentes de mercado. Isso não quer dizer que todo mundo tem a mesma informação ao mesmo tempo e nem a mesma interpretação, mas que cada um, cada interpretação, cada individualidade está visível no preço e, nesse ponto, a gente consegue perceber como é que o mercado está se sentindo em relação àquilo.", explicou Claro.

Apesar de parecer bem simples, a análise técnica engloba diversos fundamentos, que são ensinados no curso Jornada da Análise Técnica, que busca desmistificar uma série de conceitos do mercado financeiro em relação ao modelo de estudo de mercado.

Em relação ao curto prazo, a análise técnica, ou análise gráfica, também pode ser importante. Isso porque o analista técnico consegue enxergar a movimentação dos players, a reação dos investidores em relação a qualquer tipo de notícia ou movimentação ou qualquer tipo de informação divulgada. Dessa forma, segundo o especialista, este tipo de análise se torna uma ferramenta muito atrativa, porque além de você não precisar ser um especialista em cada setor ou em cada empresa, se você for especialista no gráfico, conseguirá enxergar movimentação de preço.

"Na análise técnica, você leva em conta, por exemplo, a emoção dos investidores, uma coisa que fundamentalistas não levam. Então, às vezes, você consegue pegar distorções de movimentação; seja por uma euforia exacerbada ou um movimento de pânico como a gente viveu por exemplo lá em março do ano passado, com a chegada da covid-19", afirmou o especialista.

O analista do BTG Pactual também falou sobre sua interação com o público que o assiste no YouTube. Sua sua sala de trade é a maior do Brasil na plataforma. "Ter voltado para o dia a dia do mercado me motivou novamente e gerou um senso de propósito maior na minha carreira. Diariamente eu interajo com milhares de mensagens no chat da minha sala de trade no Youtube e, cada vez mais, sinto a necessidade de ajudar essas pessoas que querem ganhar dinheiro com trade a aprender os verdadeiros conceitos da análise técnica.", concluiu Claro.