CSN sobe 5% e lidera ganhos do Ibovespa; IRB vira e tem alta de 13% em dois dias

O Ibovespa oscila entre leves perdas e ganhos, depois de ter renovado recorde intradiário na manhã desta terça-feira, 29, ao atingir os 119.860 pontos. Neste momento, sobe 0,13%, em 119.270 pontos, e caminha para seu quarto pregão seguido de alta. Entre as principais contribuições positivas em pontos para o índice, estão NotreDame Intermédica (GNDI3), CSN (CSNA3), que ocupa o posto de maior alta do benchmark da bolsa brasileira no ano, com ganhos de 130,42%, e Ambev (ABEV3). Do lado negativo, aparecem os bancos Itaú (ITUB4), Bradesco PN (BBDC4) e BB (BBAS3).

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa em 2021? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital e descubra.

Em variação, CSN, Usiminas (USIM5) e Cogna (COGN3), que figura como a segunda maior queda do índice no ano (-58,62%), puxam os ganhos, com alta de 4,67%, 4,01% e 2,61%, respectivamente. Na contramão, Sabesp (SBSP3), Multiplan (MULT3), BrMalls (BRML3) encabeçam as perdas, com queda de 2,11%, 1,92% e 1,56%.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Petrobras

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) operam em leve alta de 0,07% e 0,28%, respectivamente, em dia positivo para os preços do petróleo no exterior. No mesmo setor, PetroRio (PRIO3) tem valorização de 2,19%.

Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, avançam 0,43%, indo para sua terceira alta nos últimos quatro pregões. O movimento é impulsionado por expectativas de aumento na demanda por combustível depois da aprovação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de pacote de estímulo ao país e acordo do Brexit.

Além disso, no radar da Petrobras, a companhia informou que apresentou, ontem, requerimento de arbitragem indenizatória estimada em cerca de 800 milhões de reais contra a Odebrecht. De acordo com o comunicado da empresa, o pedido é relativo à violação dos termos do acordo de acionistas da Braskem (BRKM5), que ambas detêm participação. A petroleira diz, no entanto, que a Braskem não é parte da referida arbitragem, que é protegida por confidencialidade. As ações da Braskem sobem 1,87% hoje.

Vale

Depois de subirem mais de 1% nesta manhã, quando bateram a máxima do dia, as ações da Vale (VALE3) viraram para queda, caindo cerca de 1% no pior momento do dia. Neste instante, operam próximas da estabilidade, descoladas dos preços do minério de ferro, que registraram baixa hoje. Os contratos futuros da commodity negociados na Bolsa de Dalian caíram 2,46%, para 1.010 iuanes a tonelada. Os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, recua 0,48%.

IRB Brasil

Depois de manhã de realização de lucros, as ações do IRB Brasil (IRBR3) viraram para alta e sobem 1,11%. Nos últimos dois dias, os papéis acumulam ganhos de 13% em meio à divulgação de dados mensais da companhia. O ressegurador informou que registrou prejuízo líquido de 23,8 milhões de reais em outubro deste ano, mas excluindo efeitos não recorrentes lucro líquido de 110,3 milhões de reais.

Para o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, os dados mostraram que a situação da empresa no último trimestre do ano já não está tão negativa, comparando com o período anterior. “O mercado ainda espera um resultado negativo nesse final de ano, mas a perspectiva para o médio prazo melhorou com os dados de outubro. Com essa melhora no balanço, quem estava interessado em comprar o ativo fica mais confortável”, comentou.

Apesar do forte movimento esta semana, as ações da companhia caminham para encerrar o ano como a maior queda do Ibovespa, com desvalorização acumulada de 76,81%.

“Novo” Ibovespa

A B3 divulgou nesta terça a nova carteira do Ibovespa que vai passar a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 4, que terá na sua composição 81 ações de 78 empresas. Atualmente são 77 ações de 74 companhias. Com isso, serão incluídos os papéis de Copel (CPLE6), Eneva (ENEV3), JHSF (JHSF3) e Unidas (LCAM3), sem nenhuma exclusão.

Nesta sessão, os papéis de Eneva sobem 0,43%, enquanto os de Copel, JHSF e Unidas recuam 1,19%, 0,13%, 1,04%, respectivamente. No acumulado do mês, ambos sobem nesta ordem: 1,27%, 10,28%, 4,09% e 1,80%.

AES Tietê

As units da AES Tietê (TIET11) operam praticamente estáveis na sessão. No radar, o Santander cortou a recomendação da empresa de manutenção para underperform, equivalente a venda, com preço-alvo em 14,97 reais, o que implica um potencial de queda de 9,6% em relação ao último fechamento.

Ontem, os papéis subirem 3% depois que a empresa anunciou a compra de parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte e Ceará, por 806 milhões de reais.