CSN salta 5% com minério e projeções; Rede D’Or dispara até 14% em estreia

As ações da CSN (CSNA3) disparam 5% e lideram os ganhos do Ibovespa nesta quinta-feira, 10, após a companhia divulgar novas projeções para 2020 e 2021 e na esteira da alta dos preços do minério de ferro. No mesmo setor, as siderúrgicas Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4) avançam 2,04% e 1,24%, respectivamente.

Em fato relevante divulgado nesta manhã, a companhia prevê Ebitda consolidado de 11,2 bilhões de reais em 2020, com margem Ebitda de 35%. Para dívida líquida, projeta 20 bilhões de reais para o ano que vem, com indicador dívida líquida/Ebitda ajustado abaixo de 2,5 vezes este ano e inferior a 2 vezes no próximo ano.

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa? Descubra com a assessoria do BTG Pactual Digital.

Em relação ao minério, os contratos futuros da commodity mais negociados na Bolsa de Dalian, na China, para entrega em maio, subiram 6,8%, a 971 iuanes a tonelada, em meio a expectativas de que uma recuperação da economia leve a uma forte demanda pelo material usado na fabricação do aço.

Vale

Também embaladas pelos preços do minério, as ações da Vale (VALE3) têm alta de 1,93%.

No radar, a audiência entre a Vale e autoridades de Minas Gerais, realizada ontem, terminou mais uma vez frustrada sobre um acordo para reparação de danos pelo rompimento de barragem em Brumadinho. Uma nova audiência foi marcada para o dia 17 de dezembro.

O pedido de reparação feito pelo governo e as autoridades é de 54,6 bilhões de reais, mas mineradora espera chegar a um acordo próximo dos 19 bilhões de reais. A audiência realizada na quarta-feira, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte, levou cerca de duas horas e meia.

Além disso, segundo informações do Valor, o Ministério Público Federal vai pedir a instauração de inquérito policial para apurar suposta prática de crimes de tráfico de influência e corrupção ativa em transação comercial internacional envolvendo a mineradora em projeto na mina de Simandou, na República da Guiné. A reportagem diz que o inquérito parte de notícia-crime apresentada pelo empresário Beny Steinmetz, que é investigado em Londres por suposta participação no caso. Ainda segundo o jornal, a Vale negou em nota as acusações e disse que está confiante que a verdade será confirmada pela Justiça brasileira.

Rede D’Or

A Rede D’Or (RDOR3) sobe 8,94% em estreia na B3, indo para 63,12 reais, após ter precificado sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em 57,92 reais, na terceira maior abertura de capital de uma companhia brasileira. Na máxima do dia, chegou a saltar 13,8%, cotada em 65,92 reais.

A companhia levantou 11,39 bilhões de reais em seu IPO, sendo avaliada em 112,5 bilhões de reais, o que coloca a empresa entre as 10 companhias brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3. A faixa indicativa de preço da oferta ficava entre 48,91 e 64,35 reais por papel.

Ambev

As ações da Ambev (ABEV3) sobem 1,83%. No radar, o conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de 0,4137 centavos de real por ação, com pagamento em 30 de dezembro.