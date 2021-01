CSN salta 4% de olho em IPO da unidade de mineração; Usiminas sobe com recomendação

Depois da realização dos últimos dias, as ações da CSN (CSNA3) sobem 4,05% nesta quinta-feira, 21, e lideram os ganhos do Ibovespa, após notícia de que a companhia acertou o preço para seguir com a oferta pública inicial de sua unidade de mineração, conforme informações de O Estado de São Paulo, citando fontes não identificadas.

Segundo o jornal, a companhia buscará um valor de mercado entre 47,5 bilhões de reais e 63 bilhões de reais para a CSN Mineração. Ainda de acordo com o veículo de notícias, o IPO deve ser lançado oficialmente até o fim desta semana, com estreia na B3 prevista para a segunda semana de fevereiro, e pode movimentar 5,3 bilhões de reais. A oferta, diz o jornal, deve ser composta apenas por oferta secundária de ações, detidas pela CSN.

As demais siderúrgicas também sobem nesta sessão. Os papéis de Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) têm altas de 2,98%, 1,63% e 1,75%, respectivamente.

A Usiminas teve recomendação elevada de neutra para outperform, equivalente a compra, pelo Bradesco BBI. O preço-alvo é de 20,00 reais, o que implica um potencial de valorização de 42% frente ao fechamento de ontem.

Vale

O bom humor acompanha ainda o dia de alta dos preços do minério de ferro, que impulsiona também a Vale (VALE3), que tem ganhos de 2,60% neste momento. A commodity negociada no porto chinês de Qingdao subiu 0,56%, para 171,51 dólares a tonelada.

A Vale tem hoje nova reunião com autoridades de Minas Gerais em busca de um acordo de reparação dos danos provocados pelo rompimento de barragem em Brumadinho. O texto do acordo foi finalizado na última quinta-feira, 14, e agora a expectativa é com o início das discussões sobre o valor. Inicialmente, o Estado e as instituições jurídicas pediram 54,7 bilhões de reais, sendo 26,7 bilhões de reais referentes aos danos materiais, e 28 bilhões de reais, aos danos morais coletivos.

Além disso, ontem, a Vale assinou acordo permitindo que a Mitsui saia da mina de carvão de Moatize, no que seria o primeiro passo para que a companhia também deixe os negócios de carvão. “A transação está em linha com o foco da companhia em priorizar seus negócios core e sua agenda ESG, empenhada em tornar-se carbono neutra até 2050 e em reduzir 33% de suas emissões de escopos 1 e 2 até 2030”, diz a Vale em comunicado enviado ao mercado.

Em relatórios, analistas do BTG Pactual comentam que, no curto prazo, a companhia deve pagar 2,5 bilhões de dólares em dívidas (relacionadas ao financiamento do projeto), o que não está incorporado ao modelo que o banco tem da empresa. No entanto, dizem, embora isso possa pegar alguns investidores de surpresa, não deve acabar com a história de retorno de caixa de curto prazo da Vale.

“No final das contas, a Vale está reconhecendo um erro e trocando de marcha, o que acreditamos ser um passo na direção certa por parte desta gestão. Estamos confiantes de que a administração está altamente focada na eliminação de drenos de caixa, como Moatize/VNC, algo em que ex-gerentes da empresa tiveram menos sucesso”, comentam os analistas. Eles reiteraram recomendação de compra para as ações.