CSN salta 4% com notícia sobre reajuste; só 12 ações do Ibovespa caem

Depois da cautela de ontem, o mês começa positivo para os mercados acionários. O Ibovespa sobe cerca de 1,5% na manhã desta terça-feira, 01, em meio a indicadores industriais acima das expectativas e perspectiva de início mais rápido de imunização contra o covid-19. Entre as maiores altas, aparecem os papéis de PetroRio (PRIO3), que encerraram novembro como a segunda maior valorização do índice (com ganhos de 60,19%), seguidos por Ecorodovias (ECOR3) e CSN (CSNA3), em meio a notícias de que a companhia vai aumentar os preços de aço a partir de hoje.

Quer saber como aproveitar o rali da bolsa? Conte com a assessoria do BTG Pactual digital

Do outro lado, apenas 12 das 77 ações do Ibovespa operam no negativo nesta sessão, puxadas por Raia Drogasil (RADL3), CPFL Energia (CPFE3) e Hapvida (HAPV3), com perdas perto de 1%.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

CSN

As ações da CSN (CSNA3) sobem quase 3% em meio à notícia de que a companhia vai aumentar a partir de hoje os preços de aços planos e longos em até 12%, conforme informou o diretor executivo comercial da empresa, Luiz Fernando Martinez, ao Valor. No setor, Usiminas (USIM5) também avança mais de 3%, enquanto Gerdau (GGBR4) registra alta de 1,5%.

Segundo analistas da Exame Research, a notícia é positiva para a CSN e para o setor de siderurgia, uma vez que Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) tendem a acompanhar o movimento. No entanto, considerando os ganhos expressivos das ações dessas empresas nas últimas semanas, eles comentam que notícia tende a não fazer tanto preço no mercado no curto prazo.

Embraer

A Embraer informou ontem ter sofrido um ataque cibernético aos sistemas de tecnologia da informação da empresa. Segundo o comunicado enviado ao mercado, a fabricante de aeronaves disse que o ataque resultou na “divulgação de dados supostamente atribuídos à companhia”. Nesta sessão, os papéis avançam mais de 2% no embalo do otimismo do mercado sobre progressos de vacinas.

Em relação à notícia, os analistas da Exame Research comentam que esse é mais um fator de pressão para a companhia, que já tem enfrentado um cenário bastante difícil por causa da pandemia e do rompimento do acordo de venda da divisão comercial para a Boeing. “Por mais que a extensão do ataque não tenha sido revelada, a percepção de vulnerabilidade

nos sistemas da companhia tende a ser mal recebida pelo mercado”, comentam.