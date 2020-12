CSN e Gerdau devem se beneficiar de aumento do aço, aponta Credit

A forte recuperação nos resultados de siderúrgicas nos últimos meses deve continuar no primeiro trimestre de 2021 com prováveis novos reajustes nos preços de aço plano, o que beneficia empresas como a CSN (CSNA3) e a Gerdau (GGBR4). É o que afirmam analistas do Credit Suisse em relatório distribuído a clientes nesta quarta-feira, 23.

“Nossas entrevistas indicam que ao menos uma grande siderúrgica no Brasil oficialmente confirmou aumento de preços no início de 2021 para aços planos em torno de 5% em 1º de janeiro, 5% em 10 de janeiro e 10% em 1º de fevereiro. Além disso, negociações com montadoras devem levar a reajustes de preços de 30% a 35% em 2021”, escrevem em relatório os analistas Caio Ribeiro, Gabriel Galvão e Gabriel Spillmann.

Os analistas apontam argumentos utilizados pelas siderúrgicas para justificar os aumentos: a valorização do aço em mercados internacionais (o chinês HRC subiu 27% no último mês), a escalada do preço do minério de ferro (insumo para a produção de aço) e a demanda aquecida que faz com que muitas siderúrgicas só consigam entregar produtos daqui a três ou quatro meses.

“As condições de demanda continuam muito firme no mercado doméstico, com as siderúrgicas parecendo confiantes quanto à sua sustentabilidade no primeiro trimestre de 2021, enquanto as importações continuam reprimidas”, afirmam os analistas, que encerram o relatório:

“O momentum para ganhos está muito forte para o setor no quarto trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021 e nós preferimos estar posicionados em CSN e Gerdau dentro do setor de siderurgia no Brasil”, completam.

As ações da CSN subiram 81% nos últimos três meses, enquanto as da Gerdau se valorizaram 16%.