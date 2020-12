Crivella preso no Rio; a eficácia da CoronaVac e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: vírus, estímulos, carro da Apple, IPCA-15 e o que move o mercado

Novas medidas de restrição a viagens para o Reino Unido continuam a dominar o noticiário; nos EUA, Congresso aprova pacote de estímulo à economia

Marcelo Crivella é preso no Rio acusado de esquema de corrupção

Crivella é investigado em um inquérito que ficou conhecido como o “QG da Propina” — um esquema de corrupção que acontecia dentro da prefeitura do Rio

CoronaVac tem eficácia contra Covid-19 em teste realizado no Brasil, diz jornal

O Brasil foi o 1º país a encerrar o ensaio clínico da vacina chinesa, que também é testada na Indonésia e na Turquia, informou o Wall Street Journal

BioNTech pode fornecer em 6 semanas vacina adaptada a mutação do coronavírus

“A beleza da tecnologia do RNA mensageiro é que podemos conceber uma vacina que imita fielmente a nova mutação”, disse o cofundador da BioNTech

Quem sai mais forte (ou mais fraco) da crise do coronavírus na economia

Alguns chegarão em 2021 fortalecidos pela crise, enquanto outros, muito pelo contrário. Veja ganhadores e perdedores deste ano, segundo economistas

Impacto de mutação do vírus será contrabalanceado por vacina, diz ex-BC

“Há muitas incertezas desse ‘novo’ coronavírus. As restrições devem ser maiores e isso tem um impacto negativo sobre a atividade”, afirmou Tony Volpon

DF é 1º no Brasil a autorizar ensino domiciliar e abre batalha jurídica

Lei que autoriza homeschooling no Distrito Federal é contrária a uma decisão do STF. Defensores argumentam que escolha cabe às famílias

Veja os bairros mais caros para morar em São Paulo

O preço do metro quadrado na cidade de São Paulo foi de 6.260 reais em novembro, uma alta de mais de 2% em um ano, segundo o Imovelweb

Carro por assinatura e investimento bilionário: a nova fase do grupo Caoa

Em entrevista à EXAME, o presidente da montadora fala sobre a estratégia que inclui expansão da marca Chery e o negócio de aluguel de automóveis

Novo fundo da SP Ventures chega a R$ 130 milhões de olho nas agtechs

O fundo AgVentures II recebeu aportes da Adisseo, da Mosaic e de family offices brasileiros. A meta é investir em até 20 startups nos próximos três anos

Política e mundo

Anvisa concede certificação à Sinovac após inspecionar fábrica

A Anvisa disse que concedeu a certificação após inspecionar a unidade da Sinovac responsável pela produção da vacina em Pequim

Secretário de São Paulo quer exigir volta de alunos e professores

“Muita coisa evoluiu de março ou maio para cá, hoje a ciência mostra que o espaço escolar é seguro”, afirmou o secretário Rossieli Soares

Congresso dos Estados Unidos aprova pacote fiscal de quase US$ 900 bilhões

Em meio ao avanço da pandemia, os congressistas republicanos e democratas finalmente elaboraram um projeto de lei após meses de disputas

Enquanto você desligou…

Os 5 pontos do direito trabalhista em 2020 para ficar atento em 2021

O que fica no radar do trabalhador em 2021? Advogados trabalhistas fazem a retrospectiva de 2020 e destacam pontos que vão chamar a atenção depois da virada

Startup que prepara alunos para o Enem recebe aporte de R$ 2 milhões

A AIO identifica quais os tópicos que os estudantes precisam revisar antes do vestibular. Aporte foi feito pela gestora Fuse Capital

5 livros para inspirar seu 2021 — por Cris Junqueira, do Nubank

Seleção feita pela cofundadora do Nubank traz obras que podem trazer uma nova perspectiva para a maneira como você faz negócios e conduz a própria vida

Sofia Esteves: boas escolhas ajudam a ter alegria na vida e na carreira

Estamos exaustos e a nossa saúde física e mental comprometida por causa de 2020 e tudo isso pode ser melhor processado agora nas férias

______________________________________________________

Da bicicleta ao carro a hidrogênio: tendências de mobilidade em 2021 | EXAME.AGORA