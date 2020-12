O que são criptoativos?

Os criptoativos são ativos digitais protegidos por criptografia, registrados de forma descentralizada, com operações realizadas e armazenadas sem barreiras geográficas por meio uma rede de computadores independente de instituições estatais. O criptoativo mais conhecido é o bitcoin, mas existem hoje cerca de 5.000 deles, embora nem todos negociáveis.

Quer entender o mundo das criptomoedas e saber como utilizá-las? Aprenda com o curso da EXAME Academy

As transações com criptoativos são realizadas por meio de blockchain, que pode ser descrito como uma rede de registros de informações que sofrem alterações através de blocos de transações protegidas por criptografia, conectados uns aos outros, e que não podem ser alterados ou excluídos depois de sua verificação.

Os criptoativos podem ser entendidos a partir de três categorias: criptomoedas, plataformas descentralizadas e tokens.

O que são as criptomoedas?

As criptomoedas são a principal categoria de criptoativos: são moedas virtuais utilizadas para fazer pagamentos. Ou seja, possuem a mesma função de comprar mercadorias e serviços que as moedas convencionais. Existem 5 características principais que distinguem as criptomoedas das convencionais:

Virtual: o primeiro ponto que difere as criptomoedas das comuns é que elas são completamente virtuais, não dá para pegar uma criptomoeda na mão. Descentralizada: criptomoedas não precisam de um banco central ou do Estado para ser regulamentadas. Dessa forma, as oscilações de preço ocorrem de acordo com a própria economia por trás da moeda, e não por uma interferência estatal, por exemplo. Livre circulação: Essa é uma característica relacionada com a anterior. É possível negociar as criptomoedas livremente, sem barreiras geográficas ou necessidade de compensação e registro em bancos centrais ou outras instituições. Anonimato: A maioria das transações com criptomoedas não exige nenhum tipo de informação pessoal para começar a utilizar o serviço. Acessibilidade: As criptomoedas envolvem custo zero de transação, porque não existe uma autoridade central para interferir impondo qualquer tipo de taxa às criptomoedas.

O que são plataformas descentralizadas?

O segundo grande grupo de criptoativos são as plataformas e os protocolos descentralizados. Eles funcionam mais ou menos como um contrato-padrão passado para um sistema digital.

O que são os tokens?

O último grande grupo são os tokens. Na tradução literal da palavra, token significa ficha. Eles funcionam como símbolos de representação de valor, exatamente como as fichas usadas no pôquer. Mas os tokens não representam apenas valores monetários: podem representar digitalmente bens e ativos financeiros como ações, commodities ou até frações de um imóvel ou obra de arte.