Crise financeira e de meia-idade: efeitos da pandemia em uma geração

A pandemia da covid-19 criou um choque tão grande na vida das pessoas que gerou um acerto de contas semelhante ao de uma crise de meia-idade.

Basta perguntar a Stacy Small, 51. O lucrativo negócio de viagens sofisticadas da moradora de Maui permitiu que ela comprasse a casa de praia dos seus sonhos e dirigisse um Porsche Cayenne. Em 20 de março, ela foi forçada a cancelar reservas, perdendo centenas de milhares de dólares em renda. Em uma semana, cortou relações com 28 contratados independentes. Na mesma época, três amigos próximos foram diagnosticados com câncer no estágio 4, enquanto outros lutavam contra a covid-19.

E então ela teve um acidente de carro quase fatal em 21 de abril. “A covid matou o negócio de viagens que passei 15 anos construindo”, disse ela. “O acidente de carro poderia ter me matado. Foi realmente um sinal de alerta para fazer muitas grandes mudanças.”

Sem opções, ela vendeu sua casa em setembro. Parou de se concentrar em ganhar dinheiro e começou a se concentrar em seu bem-estar emocional. Como parte de seu processo de cura, começou a assar biscoitos. Desde então, o transformou em um negócio — Stacy Maui Cookies — investindo 50.000 dólares de seu próprio dinheiro, junto com um investidor/parceiro e um “compromisso bastante significativo” para um acordo de licenciamento com uma franquia de alimentos saudáveis em rápido crescimento.

Stacy Small, 51 anos | Fotografia: Mia Shimabuku/Bloomberg Stacy Small, 51 anos | Fotografia: Mia Shimabuku/Bloomberg

“Agora estou vivendo uma versão de vida muito mais simples e feliz”, disse ela. “Aluguei uma bela casa com vista para o mar e dirijo um Jeep.”

O que aconteceu com Small foi o que alguns tradicionalmente consideram uma crise de meia-idade. Na imaginação do público, isso leva os homens a comprar carros esportivos e ter casos amorosos, mas geralmente seus efeitos são mais comuns e silenciosos. Diante de sustos de saúde, mudanças de comportamento ou perdas de empregos, as pessoas começam a questionar suas escolhas de vida e a ponderar sobre a percepção de que ninguém é imortal.

E embora o fenômeno tenha sido associado a pessoas entre 35 e 50 anos, psicólogos dizem que não está vinculado a uma idade, mas simplesmente a um choque semelhante ao que a pandemia trouxe.

“Alguns de nós entramos em certas áreas de trabalho porque sentimos que seriam mais seguras”, disse a coach financeira Amanda Clayman. “Dissemos: ‘farei alguns sacrifícios entre o quão empolgante e apaixonado ficarei com meu trabalho, porque ele será confiável e apoiará outros valores que são importantes’. E então, quando essa segurança financeira é realmente retirada de nós, pensamos, ‘Por que estou fazendo isso?’”.

Michael Woodcock, 40 anos, foi dispensado de seu emprego no final de março como gerente de recepção de uma grande rede de hotéis em Boston. Foi um despertar desagradável. “Quando eles disseram que estavam dispensando pessoas, alguns foram mantidos”, lembra ele. “Comecei a pensar: ‘O que fiz ou não fiz para ser uma daquelas pessoas que seriam mantidas?’”

Perder o emprego que ele amava o fez questionar suas escolhas de carreira e identidade — e se ele poderia sustentar sua esposa e filha de 9 anos em Beverly, Massachusetts. Conseguiu um emprego entregando pacotes, refinanciou sua casa e passou a gastar menos, enquanto dependia do salário de sua esposa.

Michael Woodcock, 40 anos: perda de emprego o levou a questionar suas escolhas de carreira | Crédito: Adam Glanzman/Bloomberg Michael Woodcock, 40 anos: perda de emprego o levou a questionar suas escolhas de carreira | Crédito: Adam Glanzman/Bloomberg

A covid-19 tem interrompido trajetórias profissionais, forçando pessoas a se concentrarem em outras áreas da vida — talvez pela primeira vez em anos, disse David H. Rosmarin, PhD, professor assistente da Escola de Medicina de Harvard e fundador do Centro de Ansiedade, em Manhattan.

“Ter mais tempo para dormir, amigos, família e apenas pensar pode ser maravilhoso se alguém tiver uma identidade fora da carreira”, disse ele. “Mas pode ser um inferno na terra se eles não a tiverem.”

As condições criadas pela pandemia estão colocando as pessoas à prova.

A taxa de desemprego nos EUA disparou para 14,7% em abril, mas caiu para 6,7% em novembro, de acordo com o Escritório de Estatísticas do Trabalho do governo. O número esconde que mais de um terço dos desempregados — 3,9 milhões de pessoas — procuram trabalho sem sucesso desde que a pandemia atingiu o país com força total. E o número de pessoas que desistiram — 657.000 que dizem que não há empregos para elas — é mais que o dobro do que era no fim do ano passado.

Saúde mental piora

Isso veio junto com um desespero intenso. A visão dos americanos sobre sua saúde mental diminuiu significativamente em 2020, com 23% se descrevendo como quem tem uma saúde mental regular ou ruim, contra 17% no ano passado, de acordo com pesquisa Gallup divulgada nesta semana.

E cerca de 30% dos adultos americanos agora apresentam sintomas que atendem aos critérios para um transtorno de ansiedade, em comparação com 19% antes da pandemia, afirma o Centro para Controle e Prevenção de Doenças.

É difícil permanecer positivo quando o trabalho de sua vida foi destruído.

Aron “Teo” Lee, 53 anos, um empreendedor em Rockville, Maryland, está tentando permanecer no caminho certo com sua carreira dos sonhos, administrando uma startup educacional, a DEILAB, que ensina engenharia, design e pensamento crítico para crianças por meio de desafios baseados em Lego e outros projetos.

Em um verão normal, ele passaria de junho a agosto viajando para várias comunidades em todo o país. Não neste ano. Em vez disso, ele passou o verão em casa com sua esposa e dois filhos adolescentes, ensinando robótica online, vendo sua dívida aumentar e sua conta bancária minguar, enquanto seus 30 clientes diminuíam.

Teo Lee, 53 anos: empreendedor viu sua startup educacional perder os clientes | Crédito: Rosem Morton/Bloomberg Teo Lee, 53 anos: empreendedor viu sua startup educacional perder os clientes | Crédito: Rosem Morton/Bloomberg

“Emocionalmente é muito difícil, porque sinto que falhei com as pessoas que acreditaram na empresa e acreditaram em mim”, disse ele. “Eu tenho um filho na faculdade e uma filha no colégio, e estar com 53 anos e me perguntando como as luzes ficarão acesas mês a mês é realmente um fardo pesado.”

Lee confiou no trabalho freelance de produção musical, no salário de sua esposa e na ajuda financeira de sua família.

Embora não tenha encontrado um conselheiro para conversar, Lee se apoia em sua esposa e no círculo íntimo de amigos e familiares. Ele tem realizado workshops semanais sobre justiça e equidade racial, tocando e gravando música e realizando trabalho de consultoria. Pensou em voltar para o mundo corporativo, mas está tentando manter sua paixão.

“Também não desisti de buscar investimentos-anjo de pessoas boas que querem mudar o mundo”, disse ele. “Não vou desistir do meu negócio.”