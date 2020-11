Cotação do FII mudou entre fechamento e abertura seguinte? Saiba o por quê

O professor Arthur Vieira de Moraes, especialista em fundos imobiliários da EXAME Research (a divisão de análise de investimentos da EXAME), responde a perguntas de investidores em seu programa semanal. O FIIs em EXAME vai ao ar toda sexta-feira às 15h no canal da casa de análises no YouTube.

Dúvida do leitor: Um FII fecha o dia com cotação a 129 reais e abre o dia seguinte a 122 reais. Como pode acontecer essa diferença de preços do fechamento para a abertura seguinte?

Caro leitor, essa variação é um ajuste que a B3 faz sempre que existe uma distribuição de proventos por parte do fundo, incluindo rendimentos. Em resumo, é um ajuste contábil feito pela bolsa.

Por exemplo: quem comprou a cota a 129 reais, comprou um ativo que tem um valor agregado a fluxos futuros que espera receber. Quando um desses fluxos é distribuído em dinheiro para o cotista, a B3 ajusta esse valor na cota.

Isso porque o novo cotista adquire o ativo depois da distribuição, então não tem direito ao valor que foi recebido pelo investidor mais antigo — seja em caso de dividendos, amortização ou direitos de subscrição.

