CoronaVac no Brasil; imóveis com descontos de até 84% e tudo para ler hoje

As quentes do dia

No radar: restrições nos EUA, aquisições e o que mais move o mercado

Bolsas seguem em tom negativo, após Nova York endurecer medidas de isolamento para conter nova onda de coronavírus

Primeiras 120 mil doses de vacina contra a covid-19 chegam ao Brasil

O carregamento da CoronaVac faz parte de um lote de 6 milhões de doses. A aplicação ainda depende de resultados da fase de testes e do registro da Anvisa

Vacina de Oxford é segura e induz resposta imune, diz estudo de fase 2

Todos os 560 adultos saudáveis que participaram dos testes tiveram uma produção de resposta imunológica similar apesar da faixa etária

Coronavírus sofre 66 mutações em paciente que foi infectado 3 vezes

Hipótese dos cientistas é que medicamentos que homem tomava suprimiam ainda mais a sua imunidade, o que pode tê-lo levado à morte

BC está certo em atuar para segurar o câmbio, diz sócio da Armor

Para Alfredo Menezes, ex-chefe de Tesouraria do Bradesco, juros muito baixos estão tornando o câmbio mais depreciado do que os fundamentos permitiriam

Bancos realizam leilão de imóveis com descontos de até 84%

São mais de 300 imóveis entre casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais em todo o país

Onde as mulheres devem investir em cada fase de vida

Pesquisa global do Credit Suisse indica aplicações conforme idade e também situações específicas

É impossível lucrar com trade sem estrutura, diz Alfredo Menezes, da Armor

Ex-diretor de tesouraria do Bradesco já trabalhou com mais de 150 traders profissionais e conta que a maioria, na média, perdia dinheiro

PlayStation 5 é lançado no Brasil e dúvida não quer calar: vai esgotar?

No Brasil, o novo videogame custará 4.199 reais em sua versão digital, enquanto a tradicional com leitor de discos sairá por 4.699 reais

Subsídios podem bancar programa de renda, diz Bezerra

O governo ainda tenta emplacar o Renda Brasil, que esbarra no teto de gastos e no tempo necessário para aprovação de medidas no Congresso

Lagarde sobre a pandemia: “Continuamos vivendo circunstâncias graves”

Presidente do BCE quer aprovar “sem demora” o plano de recuperação conômica pós-pandemia, em meio ao veto de Polônia e Hungria

Amazon reduz valor do Kindle em 26% antes da Black Friday

Preço foi reduzido de 349 reais para 255 quando a pessoa é assinante do Amazon Prime, e para 269 em casos de consumidores que não são

Com vendas em alta, BMW eleva capacidade de produção de motos em Manaus

Em entrevista exclusiva à EXAME, a montadora afirma que o mercado local continua forte para a matriz; preços vão de R$ 27.500 até R$ 198.750

Com iFood e Numenu, startup transforma a cara dos condomínios

Criada há dois anos, hoje a Lar.app atende 75 condomínios e oferece serviços como armários do iFood e mercados do Numenu

Política e mundo

EUA superam 250.000 mortes pela covid-19; Nova York fecha escolas

Na falta de uma estratégia nacional, estados e cidades americanos impuseram diferentes restrições, que vão do ‘lockdown’ à proibição de reuniões sociais

Democratas reelegem Pelosi à presidência da Câmara de Representantes

Ao aceitar a nomeação, Pelosi prometeu lutar contra a covid-19 e priorizar questões de saúde, segurança econômica, tribunais e mudanças climáticas

Enquanto você desligou…

Nubank libera função que permite empreendedor cobrar por meio do Pix

Com a ferramenta, os empreendedores poderão cobrar seus clientes de maneira instantânea e gratuita por meio do PIX

Dia do empreendedorismo feminino: na crise, é preciso celebrar as mulheres

Mesmo sendo o grupo mais afetado pela pandemia, as empreendedoras brasileiras driblaram a crise com inovação para salvar seus negócios

Startups têm vagas de emprego para contratação imediata (e 100% remotas)

Empresas como Mobilis, Octadesk e DogHero estão com oportunidades abertas para profissionais de tecnologia

Marina Ruy Barbosa será diretora de moda no grupo Arezzo&Co

A atriz da TV Globo cuidará da estratégia, da curadoria de produtos e até da escolha dos influenciadores do novo marketplace ZZ Mall

Agenda

A Cúpula de Líderes da União Europeia vai se reunir nesta quinta-feira e a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde fará um pronunciamento.

Nos Estados Unidos será divulgado o número de pedidos de auxílio-desemprego, que informa quantas pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana passada.

MELHORES E MAIORES

Conheça as vencedoras em 20 setores

Digital e renovado, MELHORES E MAIORES 2020 anuncia as empresas campeãs

O maior prêmio empresarial do país contou com a participação dos ministros Paulo Guedes e Tarcísio de Freitas e celebrou o capitalismo brasileiro

Empresa do ano: Algar cresce na pandemia com maior demanda por internet

A operadora Algar Telecom consolida sua posição após um forte crescimento

Balanço: Como as 500 maiores empresas do país estão se recuperando da pandemia

Testada no limite pela pandemia, a elite do capitalismo brasileiro tem feito milagres — algumas empresas conseguem até mesmo lucrar em meio à crise

