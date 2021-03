Contas de luz terão bandeira amarela em abril. Veja dicas para economizar

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou na noite desta sexta-feira, 26, que vai manter a bandeira amarela no mês de abril. Com a medida, as contas de luz seguem com a cobrança de uma taxa adicional de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-hora consumidores (kWh).

É o quarto mês consecutivo que o órgão aciona bandeira neste nível. Em nota, a agência reguladora explicou que em março foram registradas chuvas abaixo do esperado nas principais bacias do sistema elétrico nacional, e que os reservatórios das hidrelétricas seguem com níveis "relativamente" reduzidos para essa época do ano.

Abril é um mês de transição entre o período de chuvas, conhecido como "úmido", para o "seco" nessas regiões, o que, segundo a agência, indica que não deve alterar as tendências de queda na quantidade de água que chega aos reservatórios. A conjuntura é desfavorável para a geração hidrelétrica, que produz energia mais barata.

Sistema de bandeiras

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 para sinalizar ao consumidor o custo da geração de energia elétrica no País. Na prática, as cores e modalidades - verde, amarela ou vermelha - indicam se haverá ou não cobrança extra nas contas de luz.

A bandeira verde, quando não há cobrança adicional, significa que o custo para produzir energia está baixo. O acionamento das bandeiras amarela e vermelha representa um aumento no custo da geração e a necessidade de acionamento de térmicas, o que está ligado principalmente ao volume dos reservatórios e das chuvas.

Veja abaixo as dicas do especialista para reduzir a energia dos principais aparelhos de casa:

Geladeira e freezer

- Evite a proximidade da geladeira ou freezer com o fogão ou áreas expostas ao sol, além de deixar espaço mínimo de 15 cm dos lados, acima e no fundo da geladeira ou freezer

- Evite deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo

- Faça o descongelamento do freezer periodicamente, conforme instruções do fabricante

- Não utilize as grades na parte de trás do aparelho para secar panos, roupas, etc

- Quando sair de casa por um tempo prolongado esvazie o freezer e a geladeira e deixe-os desligados ou regulados na temperatura mínima

- Verifique se a borracha de vedação da porta está em bom estado como forma de evitar a fuga de ar frio do aparelho. Caso necessário, faça a troca.

Chuveiro e secadores de cabelos

- Só ligue o chuveiro quando estiver pronto para o banho. Seja breve

- Use na posição de menor potência nas épocas quentes. A posição de maior potência geralmente consome 30% mais energia

Iluminação

- Use lâmpadas tipo LED com potência adequada a cada ambiente

- Aproveite a luz do sol para realizar tarefas dentro de casa. Evite acender lâmpadas desnecessariamente

- Ao pintar a casa dê preferência às cores claras nos tetos e paredes, que refletem melhor a luz, reduzindo a necessidade de luz artificial

- Apague as lâmpadas dos cômodos desocupados, salvo as que contribuem para a sua segurança

- Verifique a compatibilidade da voltagem da lâmpada com a rede doméstica

- Dentro do possível utilize sensores de presença que se acendem somente quando houver circulação de pessoas;

- Substitua lâmpadas antigas incandescentes por LED, que duram mais e gastam menos energia

Máquinas de lavar e ferro de passar

- Ao usar máquinas de lavar louças e roupas, ligue-as somente com toda a capacidade preenchida

- Acumule uma boa quantidade de roupas e passe-as uma única vez

- Desligue o ferro sempre que precisar interromper o serviço

- Use a dosagem recomendada de sabão em pó para não precisar repetir o enxágue.

Televisão, home theater e games

- Quando ninguém estiver assistindo, desligue os aparelhos

- Não durma com a televisão ligada

Ar condicionado e aquecedor de ambiente

- Na hora da compra, escolha um modelo adequado ao tamanho do ambiente em que será utilizado

- Na instalação, procure proteger a parte externa da incidência do sol sem bloquear as grades de ventilação

- Quando o aparelho estiver funcionando, mantenha janelas e portas fechadas

- Desligue o aparelho quando o ambiente estiver desocupado

- Limpe filtros periodicamente. Filtros sujos impedem a circulação livre do ar, forçando o aparelho a consumir mais energia