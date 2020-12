Conta Zap oferece serviço de saúde popular com seguro de vida

O segmento de saúde popular continua a se mostrar um dos mais aquecidos da economia, atendendo uma parcela da população que não consegue pagar planos convencionais mas não quer depender apenas do SUS. A corretora de seguros Assegurou, do grupo Ô Insurance, e o Conta Zap, conta digital que funciona por sistema de mensagens do Whatsapp, Facebook e até Instagram, lançam nesta quinta-feira, 17, o Doutor Zap, serviço de saúde popular que inclui seguro de vida.

Pagando 27,90 reais por mês os clientes da conta digital terão acesso a consultas por telemedicina e videomedicina ilimitadas 24h e descontos de até 60% em medicamentos genéricos com prescrição médica em grandes redes de farmácias. O pacote também inclui indenização por morte acidental, por invalidez permanente total ou parcial por acidente e cobertura para serviço de assistência funeral.

O produto da insurtech, que atua como marketplace de seguros, foi desenvolvido ao longo da pandemia. O risco do seguro é coberto pela seguradora MAG, enquanto a EPharma é a parceira que realiza o serviço de telemedicina, diz José Carlos Macedo, CEO da Ô Insurance. “A pandemia nos ajudou a ultrapassar a barreira do digital. A procura é grande por esse tipo de serviço agora, e acreditamos que deve se manter no pós-pandemia.”

O seguro pode ser contratado por pessoas de 14 a 70 anos de idade, sem fidelidade e sem carência. O usuário terá uma carteirinha virtual que será acessada diretamente pelo serviço de mensagem. Com esta carteirinha será possível agendar consultas de telemedicina e garantir descontos na rede credenciada.

Segundo Roberto Marinho Filho, CEO da Conta Zap, a parceria entre as duas empresas é o reflexo de uma tendência de serviços concentrados em apps de mensagens voltados para as classes C, D e E. “O maior período de retenção em aparelhos móveis está no uso de aplicativos de mensagens instantâneas, tal como as redes sociais. É ali que usuário gosta de estar. Logo, é ali que ele precisa ter acesso a serviços essenciais” afirma.

O plano da Conta Zap é oferecer, em breve, outros tipos de proteções para os clientes, com diferentes parceiros, como seguros residenciais, de automóveis e para aparelhos de celular.