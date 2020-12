Conta de luz volta a ter bandeira vermelha. Veja dicas para economizar

De acordo com a Aneel, a bandeira tarifária vermelha para cobrança de energia elétrica será retomada neste mês por conta da diminuição no volume de chuvas. Ou seja, o consumidor terá um custo adicional de R$ 6,243 para cada 100 kilowatts-hora (kWh) consumidos. Como consequência, ajustes para baixar a conta de luz no final do mês, especialmente para quem está de home office, se tornam ainda mais importantes no orçamento.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Muitas vezes a conta de energia elétrica fica mais cara principalmente por conta da má instalação ou mal uso dos aparelhos eletroeletrônicos. “O potencial de economia financeira por mês na conta de energia pode chegar em torno de 30%” diz o engenheiro eletricista Sérgio Levin, membro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (Ibape/SP).

Veja abaixo as dicas do especialista para reduzir a energia dos principais aparelhos de casa:

Geladeira e freezer

– Evite a proximidade da geladeira ou freezer com o fogão ou áreas expostas ao sol, além de deixar espaço mínimo de 15 cm dos lados, acima e no fundo da geladeira ou freezer

– Evite deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo

– Faça o descongelamento do freezer periodicamente, conforme instruções do fabricante

– Não utilize as grades na parte de trás do aparelho para secar panos, roupas, etc

– Quando sair de casa por um tempo prolongado esvazie o freezer e a geladeira e deixe-os desligados ou regulados na temperatura mínima

– Verifique se a borracha de vedação da porta está em bom estado como forma de evitar a fuga de ar frio do aparelho. Caso necessário, faça a troca.

Chuveiro e secadores de cabelos

– Só ligue o chuveiro quando estiver pronto para o banho. Seja breve

– Use na posição de menor potência nas épocas quentes. A posição de maior potência geralmente consome 30% mais energia

Iluminação

– Use lâmpadas tipo LED com potência adequada a cada ambiente

– Aproveite a luz do sol para realizar tarefas dentro de casa. Evite acender lâmpadas desnecessariamente

– Ao pintar a casa dê preferência às cores claras nos tetos e paredes, que refletem melhor a luz, reduzindo a necessidade de luz artificial

– Apague as lâmpadas dos cômodos desocupados, salvo as que contribuem para a sua segurança

– Verifique a compatibilidade da voltagem da lâmpada com a rede doméstica

– Dentro do possível utilize sensores de presença que se acendem somente quando houver circulação de pessoas;

– Substitua lâmpadas antigas incandescentes por LED, que duram mais e gastam menos energia

Máquinas de lavar e ferro de passar

– Ao usar máquinas de lavar louças e roupas, ligue-as somente com toda a capacidade preenchida

– Acumule uma boa quantidade de roupas e passe-as uma única vez

– Desligue o ferro sempre que precisar interromper o serviço

– Use a dosagem recomendada de sabão em pó para não precisar repetir o enxágue.

Televisão, home theater e games

– Quando ninguém estiver assistindo, desligue os aparelhos

– Não durma com a televisão ligada

Ar condicionado e aquecedor de ambiente

– Na hora da compra, escolha um modelo adequado ao tamanho do ambiente em que será utilizado

– Na instalação, procure proteger a parte externa da incidência do sol sem bloquear as grades de ventilação

– Quando o aparelho estiver funcionando, mantenha janelas e portas fechadas

– Desligue o aparelho quando o ambiente estiver desocupado

– Limpe filtros periodicamente. Filtros sujos impedem a circulação livre do ar, forçando o aparelho a consumir mais energia