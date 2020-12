Construtoras lideram ganhos após Credit reforçar visão positiva para setor

As ações das construtoras Eztec (EZTC3) e Cyrela (CYRE3) lideram os ganhos do Ibovespa na manhã desta quarta-feira, 9, com alta de 2,94% e 2,73%, respectivamente, após o Credit Suisse reforçar, em relatório desta data, visão positiva para o setor de construção civil de média renda.

Segundo os analistas do banco, embora o setor de construção civil de média renda já tenha subido 25% desde o início de novembro, superando o índice e os pares de baixa renda em 5% e 10%, nesta ordem, eles continuam otimistas com o segmento.

Entre as empresas, destacam que preferem as companhias mais líquidas e bem posicionadas, como Eztec e Cyrela, apesar de manterem a recomendação outperform, equivalente a compra, para todas as ações da cobertura de média renda. Eles também revisaram o preço-alvo para Eztec, de 51,00 reais para 53,00, e Cyrela, de 32,00 reais para 35,00 reais.

Para Eztec, os analistas comentam que a companhia está bem posicionada para capturar o aumento nos preços em São Paulo e também conta com uma gestão de alta qualidade. Sobre Cyrela, ressaltam que a empresa também conta com um “momento operacional impressionante” junto com uma plataforma imobiliária bastante atrativa, que deve impulsionar os ganhos no curto prazo. Eles estimam uma taxa de crescimento composta (CAGR, na sigla em inglês) de 44% entre 2020 e 2023.

Os analistas também revisaram o preço-alvo de Even (EVEN3), de 16 reais para 17 reais, e Moura Dubeux (MDNE3), de 12,50 reais para 15,00 reais.

Petrobras

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) operam em leve queda de 0,18% e 0,08%, respectivamente, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior. O contrato do petróleo Brent, negociado em Londres e usado como referência pela estatal, avançava 0,61%, com notícias sobre vacinas aumentando as esperanças dos investidores por uma recuperação na demanda da commodity.

Além disso, no radar da companhia, o BTG Pactual incluiu as ações da Petrobras no seu portfólio de ações para América Latina, com peso de 10%, enquanto excluiu CCR (CCRO3), que recua mais de 1% nesta sessão.

Em relatório, assinado pelos analistas do banco, incluindo Carlos Sequeira, eles comentam que o valuation da petroleira segue atrativo mesmo com o rali recente. Desde o fim de outubro, os papéis preferenciais da companhia acumulam alta de mais de 40%. O preço-alvo das ações PN, que foi recentemente atualizado pelo banco, é de 34 reais, o que implica um potencial de valorização de 26% frente ao fechamento de ontem.

Ânima

Segundo informações do Valor, a Ânima estuda cindir seu braço de negócios de cursos de medicina e realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações dessa unidade, após a compra da Laureate Brasil. Com a aquisição, a empresa passou a ser um dos maiores grupos educacionais nesse curso, com 8,6 mil alunos. Nesta sessão, os papéis registram alta de 0,32%.

Os analistas da Exame Research comentam que a movimentação potencialmente é positiva para a Ânima, tendo em vista que, além de destravar valor, a cisão via IPO ajudaria a companhia a equalizar seu endividamento, que deu um salto após a operação com a Laureate. “Mesmo sem a vertical de saúde, a Ânima ainda teria uma base de ativos interessante, dada sua baixa dependência do modelo 100% presencial — empresas que possuem muitos cursos com essa característica, como a Cogna (COGN3), têm sofrido bastante com a pandemia”.

NotreDame Intermédica

As ações da NotreDame Intermédica (GNDI3) sobem 0,8% nesta manhã. A companhia anunciou hoje que sua subsidiária NotreDame Intermédica Saúde comprou por 240 milhões de reais o Lifecenter Sistema de Saúde (Hospital Lifecenter), de Belo Horizonte, com 205 leitos.

Os analistas da Exame Research comentam que, com mais essa aquisição, a empresa vai aumentando sua presença na região sudeste. “A alta complexidade das instalações do Hospital Lifecenter, com 13 salas cirúrgicas, é um atrativo extra e que deve ser bem recebido pelo mercado”.